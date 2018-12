Taxichauffeurs en koeriers rijden noodgedwongen onverzekerd rond

Volgens de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) staan op dit moment 1135 taxi’s als onverzekerd geregistreerd. Het aantal als onverzekerd geregistreerde lichte bedrijfswagens bedraagt 20.784. De RDW houdt niet bij hoeveel van deze bedrijfswagens van koeriers zijn.

Tis Verzekeringen, dat als tussenpersoon taxibedrijven helpt om een verzekering af te sluiten, meldt dat het onbegonnen werk is om nog bij een verzekeringsmaatschappij aan te kloppen. Verzekeraars vinden het afdekken van de risico’s van deze beroepsgroep te riskant. De enkele verzekeraar die nog wel een WA- of allriskverzekering aanbiedt, berekent volgens een woordvoerder van Tis torenhoge premies van wel 1500 euro per auto per kwartaal. “Collectief roepen ze: We doen het niet. Dat is toch gek?”

Ondernemers met een taxi- of koeriersdienst die een WA-verzekering of allriskverzekering willen afsluiten, zijn daarom aangewezen op De Vereende, een partij die door de branche is opgericht voor onverzekerbare risico’s en bijzondere schades. Maar de premie is hoog.

Dat ligt aan het beeld dat van onze beroepsgroep is ontstaan. Koeriers zouden veel schade veroorzaken Woordvoerder brancheorganisatie TLN

Een uitkering “Ik heb 23 schadevrije jaren opgebouwd en ben tot 1 januari verzekerd bij Nationale­­ Nederlanden. Daarna stoppen zij ermee”, zegt Roopisch Hoelas van RoepTaxi uit Almere. Om zich tegen schade en ongevallen in te dekken kan hij alleen nog terecht bij De Vereende. “Daar ga ik vanaf het nieuwe jaar 2400 euro premie per kwartaal betalen voor mijn auto’s. Dit is, gezien de omzet die ik draai, niet op te brengen. Het gevolg zal zijn dat ik snel op zoek moet naar een andere baan en voorlopig een uitkering zal moeten aanvragen”, aldus­­ Hoelas. TLN, de brancheorganisatie die onder meer koeriers vertegenwoordigt, herkent het probleem: “Wij horen dat het voor onze leden heel lastig is om zich te verzekeren”, zegt een woordvoerder van TLN. “Dat ligt aan het beeld dat van onze beroepsgroep is ontstaan. Koeriers zouden veel schade veroorzaken. Wij vinden het onterecht dat alle koeriers over één kam worden geschoren. Koeriersbedrijven doen juist heel veel aan schadepreventie.” De kwestie speelt sinds 2016, toen verzekeringsmaatschappijen zich verbonden aan een richtlijn die aan alle Europese verzekeraars eisen stelt op het gebied van kapitaal, risicobeheersing en verslaglegging. “Dat betekent dat verzekeraars massaal afscheidnemen van hun verlieslatende producten”, zegt Marc Diks, directeur-eigenaar van tussenpartij Diks Verzekeringen. “Op autoverzekering maken verzekeraars al jaren­­ nauwelijks tot geen winst.”

Noodsprong Wie onverzekerd de weg op gaat, krijgt een boete en moet zelf opdraaien voor eventueel veroorzaakte schade. “Wanneer dit in de tonnen loopt kan dat heel vervelend zijn”, zegt Diks. Volgens Hubert Andela van taxibranchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) zullen het vooral kleine ondernemers zijn die het risico nemen. “Waarschijnlijk zelfs alleen zelfstandige rijders, zzp’ers, die niet rijden voor een bekende taxicentrale of voor een taxiplatform. Het is echt een noodsprong en niet iets dat een ondernemer met goede toekomstplannen zich kan veroorloven.” Een oplossing is nog ver weg. Volgens zowel Marc Diks als taxichauffeur Roopisch Hoelas heeft de verantwoordelijk minister, Wopke Hoekstra, weinig oog voor het probleem. Hoelas: “Ik heb hem verschillende keren benaderd maar nog geen reactie ontvangen. Hopelijk wordt er iemand wakker die ervoor zorgt dat er weer meerdere partijen zijn waarbij wij ons kunnen verzekeren, dan daalt de prijs.” Het Verbond van Verzekeraars laat desgevraagd weten zich van het probleem bewust te zijn: “Het staat bij ons hoog op de agenda, maar een oplossing is er niet direct. De markt voor vooral schadeverzekeringen is zo concurrerend dat vaak rode cijfers worden geschreven.”

