Tata Steel en ThyssenKrupp gaan samen de concurrentie uit China te lijf

De staalfusie gaat uiteindelijk 4000 arbeidsplaatsen kosten op een totaal van 48.000 nu. De belangrijkste staalfabrieken zitten in Duitsland, Nederland, het voormalige Hoogovens en het Verenigde Koninkrijk in Port Talbot.

De reden van de fusie van de Europese activiteiten van de staalbedrijven is divers, maar een overcapaciteit aan staal in de wereld van ongeveer 600 miljoen ton en de Chinezen die met staaldumping de prijzen onder druk zetten, spelen een belangrijke rol bij deze stap. Sinds de Europese anti-dumping-heffing, is de situatie op de Europese staalmarkt iets verbeterd, maar niet voldoende. In China is er een overcapaciteit aan staalfabrieken met grote voorraden die met Chinese staatssteun worden geëxporteerd naar Europa en de Verenigde Staten en de staalindustrie oneigenlijke concurrentie aan doet.

Tata en Krupp zoeken de oplossing in synergie, met minder werknemers en het samenvoegen van de research & development capaciteit om hoogwaardiger staalproducten te ontwikkelen, mede gericht op de toekomstige groei van de elektrische auto en de zelfrijdende wagen. Met innovaties naar nog beter kwaliteitsstaal in allerlei toepassingen, wil het fusiebedrijf de concurrentie van goedkoop staal uit China te lijf gaan.

Het meest beducht moeten misschien wel de Britse collega’s van Tata Steel zijn. In 2016 stonden de fabrieken in Wales en Engeland te koop wegens aanhoudende verliezen. In totaal werken er 15.000 mensen. Dit jaar maakte de fabriek in Scunthorpe een winst bekend van 47 miljoen pond. Het lek zou boven zijn, maar Tata Steel heeft niet voor niets vorig jaar gezegd van de Britse staaldivisie af te willen. De vraag is wie het gaat kopen, want de Britse regering gooit alles in de strijd om banenverlies in de staal te voorkomen.

Het verlies aan werkgelegenheid is een hete aardappel. De grote Duitse machtige staalvakbond IG Metall is mordicus tegen de fusie en heeft begin deze week al een grote demonstratie voor aanstaande vrijdag aangekondigd. Ook de voorzitter van de ondernemingsraad van Hoogovens, Frits van Wieringen, heeft namens het personeel in IJmuiden al laten weten niets in dit “onzekere avontuur” te zien. Wat hem betreft staan alle seinen op rood voor het samengaan van Krupp en Tata. De FNV dreigt met acties. De CNV reageerde bezorgd en wil een goede afvloeiingsregeling.

Dilemma

De pijn lijkt eerlijk te worden verdeeld

In eerste instantie zijn de bonden uit de diverse landen tegen de fusie om verlies van werkgelegenheid tegen te gaan. De tweede verdedigingslinie is behoud van werkgelegenheid bij een fusie. Maar dan is er een dilemma. Het afstoten van 4000 banen levert de fusiepartners jaarlijks zo’n 400 tot 600 miljoen euro op. Als die fusie toch doorgaat, waar gaan dan de banen verloren?

Nu lijkt de pijn eerlijk te worden verdeeld, 2000 banen weg bij Krupp en 2000 bij Tata, hoofdzakelijk in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Hoogovens in IJmuiden is financieel gezonder en innovatiever dan de Britse zusterbedrijven. In Nederland komt het nieuwe Europese hoofdkantoor te staan. Wat is de prijs die hiervoor betaald moet worden? Uiteindelijk wordt ergens de productiecapaciteit teruggebracht. In Nederland of in Wales en Engeland?

Dan is er nog IG Metall. De Duitse bond heeft veel slagkracht. De werknemers in Duitsland zullen er alles aan doen om te verhinderen dat er 2000 mensen ontslagen worden. Als dat geheel of gedeeltelijk lukt, dan kan dat nadelig uitpakken voor de staalarbeiders van Tata in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.