Tata en ThyssenKrupp bijna samengesmolten

De directie kwam tegemoet aan voorwaarden over onder meer de relatief zelfstandige positie van de Nederlandse activiteiten. Ook is toegezegd dat er in IJmuiden zal blijven worden geïnvesteerd. Een dag eerder gingen de Duitse bonden die betrokken zijn bij ThyssenKrupp al akkoord en daarvoor de bonden in Nederland.

Het Indiase Tata Steel en het Duitse industrieconcern ThyssenKrupp maakten in september vorig jaar hun plannen wereldkundig om hun staalactiviteiten in Europa samen te voegen. Ze verwachten 400 miljoen tot 600 miljoen euro te kunnen besparen, onder meer door het schrappen van vierduizend arbeidsplaatsen.

Alles staat of valt met een goed management en de intenties die beide aan­deel­hou­ders, Tata en Thyssenkrupp, hebben met het verdiende geld Frits van Wieringen

Bij de ondernemingsraden, werknemers en vakbonden bij ThyssenKrupp en Tata in IJmuiden waren grote zorgen over de deal, vooral vanwege het banenverlies. Er zijn toezeggingen gedaan dat er geen gedwongen ontslagen volgen.

De ondernemingsraad van Tata Steel is nu redelijk positief. “In potentie heeft de joint venture goede mogelijkheden om uit te groeien tot een succesvol bedrijf. Alles staat of valt echter met een goed management en de intenties die beide aandeelhouders, Tata en Thyssenkrupp, hebben met het verdiende geld”, verklaarde Van Wieringen.

Eerder werd al bekend dat het hoofdkantoor van het fusiebedrijf in Amsterdam komt. De naam is nog niet bekendgemaakt. Ook moet de Europese mededingingsautoriteit nog haar goedkeuring geven, en pas daarna kan er echt gewerkt worden aan een nieuw bedrijf. De joint venture wordt na het Franse ArcelorMittal het op één na grootste staalbedrijf van Europa gemeten naar staalproductie.