Tarte Monique met camembert

Ben ik geen voorstander van. Ik was ook tegen mosselragout en perzikcarpaccio. Niet omdat het niet lekker zou kunnen zijn, maar ragout is ragout, carpaccio is carpaccio. Kook vindingrijk, maar wees dan ook creatief op de menukaart: bedenk een pakkende naam voor je nieuwe vondst/variatie. Maar goed, onze half Franse, half Italiaanse buurvrouw had gister een omgekeerde taart met appel, walnoten en camembert gebakken. Ik noem hem verder eenvoudig Tarte Monique.

Bereiding

Meng bloem, zout en blokjes boter met uw vingertoppen tot een mengsel dat op vochtig kruim lijkt. Doe het ei en de eetlepel water erbij en vorm het mengsel tot een grote klont deeg. (Kan ook in de keukenmachine). Vorm er een bal van, plat die iets af, verpak hem in keukenfolie en leg hem minstens een uur in de koelkast.

Verhit, wanneer u de taart wilt gaan bakken, de oven tot 200 °C.

Schil de appels, ontdoe ze van hun klokhuis, snijd ze in acht partjes en hussel de suiker erdoor. Verhit een klont boter en de witte wijn in een tarte-tatinpan tot de wijn is verdampt. Leg er de plakjes appel in en bak ze tot ze gaan karamelliseren. Keer ze om en leg ze daarbij dakpansgewijs terug in de pan. Strooi er de gehakte walnoten over.

Rol intussen het deeg uit tot een ronde lap, iets groter dan de tatinpan. Leg wanneer de plakjes appel ook aan de onderkant mooi bruin zijn, de plakken camembert op appel en walnoot en stopt alles lekker in met de deegdeken. Prik gaatjes in het deeg zodat de hete lucht kan ontsnappen. Bak de taart in 25 tot 30 minuten gaar en goudbruin.

Stort de taart omgekeerd op een schaal.

U kunt ook voor blauwe kaas kiezen. Of voor het maken van twee dunne dekentjes met een laagje kaas ertussen.