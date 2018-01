Tariq Ramadan opgepakt op verdenking van verkrachting

De ene vrouw, een moslimbekeerlinge, zegt in 2009 door Ramadan te zijn verkracht in een hotel in Lyon. De andere vrouw, de feministische schrijfster Henda Ayari, stelt in 2012 door de islamkenner te zijn verkracht in een hotel in Parijs. “Hij wierp zich letterlijk op mij als een wild dier”, verklaarde zij.

Ramadan ontkent. Hij heeft tegen Ayari aangifte gedaan wegens smaad en stelt het slachtoffer te zijn van een ‘lastercampagne’.

Ook in zijn vaderland Zwitserland wordt de islamoloog beschuldigd van seksueel misbruik. Vier vrouwen vertelden eind vorig jaar aan de krant Tribune de Genève dat zij in de jaren tachtig en negentig werden misbruikt door Ramadan, die destijds als leraar Frans lesgaf op scholen in Genève.

Tariq Ramadan (55) is van Egyptische afkomst en is een kleinzoon van de oprichter van de Moslimbroederschap. Eerder was hij gastdocent aan de Erasmus Universiteit en integratie-adviseur van de gemeente Rotterdam. Hij kwam daar in opspraak vanwege omstreden uitspraken over homo’s en werd in 2009 weggestuurd omdat hij ook een tv-programma over de islam bleek te verzorgen bij de Iraanse staatszender Press TV.

Tegenwoordig werkt Ramadan onder meer in Frankrijk en Groot-Brittannië, waar hij docent is aan de universiteit van Oxford. Bij die universiteit staat hij sinds november op non-actief vanwege de beschuldigingen van seksueel misbruik in Frankrijk.