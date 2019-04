Tara Moore weet nu zeker: de partij is voorbij na de laatste bal

De Britse tennisster haalt opgelucht adem. Het had maar een haar gescheeld of ze had dinsdag een zogeheten ‘double bagel’ achter haar naam gekregen in de eerste ronde van het ITF-toernooi in het Britse Sunderland.

Ze speelde tegen de Française Jessika Ponchet en stond op matchpoint tegen. Moore had nog geen enkele game gewonnen. Met twee keer 0-6 verliezen wil niemand. Dat is een doodzonde in het tennis.

De 26-jarige speelster vocht zich vanuit een kansloze positie terug. Ineens vielen de ballen die eerst uit gingen wel binnen de lijnen. Ze speelde alles-of-niets-tennis. Het werd alles. Moore pakte zes games op rij, won de tiebreak en speelde tot haar grote verbazing ineens een derde set, die ze ook won. En zo stond er na afloop geen 0-6 0-6 op het scorebord, maar 0-6 7-6 6-3. Moore weet het nu zeker: een wedstrijd is nooit voorbij tot de laatste bal geslagen is.

Misschien kan de winst haar vertrouwen geven voor de rest van haar carrière. In 2017 stond de Britse speelster op de 145ste plek van de wereldranglijst. Door blessures viel ze terug naar plek 479. Drie jaar geleden liet ze de voormalige nummer twee van de wereld Svetlana Kuznetsova nog drie sets flink zweten in de tweede ronde op Wimbledon. Het was de laatste keer dat ze de internationale pers haalde. Tot de bijna-double bagel de wereld over ging als één van de meest bizarre comebacks in een tennispartij.

