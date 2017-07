Tanzania eist 190 miljard van mijnbouwer

Voor Acacia, dat al zijn goud uit Tanzania haalt, staat de straf namelijk gelijk aan zo'n twee eeuwen omzet. Vorig jaar bedroeg de omzet ruim een miljard.

Tanzania verwijt Acacia dat het niet alle geëxporteerde grondstoffen heeft aangegeven. Het bedrijf zou zich schuldig hebben gemaakt aan belastingontduiking en niet over de juiste papieren beschikken. President John Magufuli eist geld en excuses. "Als ze toegeven dat ze van ons hebben gestolen en vergeving vragen aan God en de engelen en alle Tanzanianen en met ons willen onderhandelen, kunnen we zaken doen", zei hij eerder deze maand.

Inmiddels ligt er volgens Acacia een belastingaanslag van 40 miljard dollar met nog eens 150 miljard dollar aan rente en boetes. Het betreft de export van grondstoffen uit twee mijnen sinds 2000. Acacia, aan de beurs van Londen genoteerd en grotendeels bezit van de Canadese mijndelver Barrick, stelt dat het altijd netjes heeft gehandeld. De beurskoers is in grote sprongen gedaald sinds het conflict begin maart ontstond. Toen kwam Tanzania al met een verbod op de export van goud- en koperconcentraat.

Schattingen

Als de schattingen van de overheid kloppen, zou Acacia over de grootste goudmijnen ter wereld beschikken. "Was het maar zo", reageert het bedrijf. De mijnbouwer zou stiekem meer goud uit zijn drie mijnen halen dan concurrenten uit een veelvoud daarvan. "Als we zoveel produceerden, waarom zouden we dat dan stilhouden? Acacia zou een waardering krijgen die mogelijk tien keer hoger ligt dan nu", aldus het bedrijf.

Acacia heeft naar eigen zeggen 4 miljard dollar in Tanzania geïnvesteerd en de afgelopen 20 jaar 1 miljard dollar aan belastingen betaald. Tanzania is momenteel bezig nieuwe wetgeving in te voeren voor de mijnbouw. Met extra opbrengsten kan Magufuli infrastructuur financieren, zoals een haven en een spoorlijn. Volgens de mijnindustrie kan de overheid de spelregels niet zomaar veranderen.