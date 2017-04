Tanende animo voor onze enige wielerklassieker

De enige wielerklassieker die Nederland telt, is tegenwoordig een Belgisch aangelegenheid geworden. De Belgische politicus Jules Destrée, die ooit zijn koning schreef dat zijn land geen eenheid kende (‘Sire, er zijn geen Belgen’), zou genoegzaam hebben geknikt.

De twee grootste kanshebbers om zondag de finishlijn in Berg en Terblijt als eerste te passeren zijn een Waal (Philippe Gilbert) en een Vlaming (Greg van Avermaet). De twee smaakmakers van het voorjaar willen in Zuid-Limburg nog maar eens het zoet proeven.

Gilbert, die de Amstel Gold Race inmiddels al drie keer op zijn naam schreef, won twee weken geleden de Ronde van Vlaanderen. Van Avermaet toonde in Parijs-Roubaix over de beste benen te beschikken. Ook in vorm zijn Alejandro Valverde, Michael Matthews en Michal Kwiatkowsi.

Vanuit Nederlands oogpunt overheerst vooral de loze smaak van de absentie. De lijst met aansprekende renners die ontbreken is lang. Heel lang. Zoek zondag op het aangepaste parcours niet naar Bauke Mollema, Robert Gesink, Steven Kruijswijk, Wout Poels, Niki Terpstra of zelfs maar naar de lokale held Tom Dumoulin.

Optimale voorbereiding

Alles moet wijken voor een “optimale voorbereiding”, meende Mollema’s ploegleider Steven de Jongh aan de vooravond van dit wielerseizoen. Wie voor de hoofdprijzen in aanmerking wil komen moet keuzes maken, zei hij. En in het schema passen dit jaar dan geen Waalse klassiekers, waar de enige Nederlandse WorldTour-koers gemakshalve toe wordt gerekend.

Leo van Vliet, koersdirecteur, betreurt de afwezigheid van de Nederlandse toppers. Maar veel kan hij daaraan ook niet veranderen. ‘Voorbereiding’ is tegenwoordig het magische woord, erkent hij. Tegelijk is er de constatering dat de animo wegebt. Nog niet zo heel lang geleden was de Amstel Gold Race voor Nederlandse coureurs een doel op zich.

De koers is overigens niet de enige wedstrijd die aan devaluatie onderhevig is. Ook het Nederlands kampioenschap, dat traditioneel een week voorafgaand aan de Tourstart wordt gehouden, past steeds minder goed in de programma’s van de klassementsrenners, heet het. Er is wel gepleit voor verplichte deelname. Maar op veel sympathie kan zo’n maatregel niet rekenen.