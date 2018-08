Taliban willen geen staakt-het-vuren tijdens Offerfeest

President Ashraf Ghani vroeg zondag om een wapenstilstand van drie maanden. De regering heeft belang bij een langdurig bestand, want op 20 oktober zijn er parlementsverkiezingen. Zonder medewerking van de Taliban moet Kabul vrezen voor aanslagen. Zaterdag schreef Talibanleider Haibatullah Akhunzada in een verklaring dat de regering van Ghani een 'corrupte Amerikaanse marionet' is, die oneerlijke en niet legitieme verkiezingen organiseert.

De jihadisten zouden nog 21 buspassagiers vasthouden. De Taliban hadden al gezegd burgers vrij te laten zodra ze de militairen en agenten uit de groep gepikt hadden

De Taliban lieten maandag ook militair hun tanden zien. Ze hielden drie bussen tegen die door de noordelijke provincie Kunduz naar Kabul reisden. De actie is de zoveelste in een serie opvallende aanvallen.

De Taliban verklaarden dat ze vermoedden dat er militairen of politieagenten met verlof in de bus zaten, en dat ze die gevangen wilden nemen. Volgens het Afghaanse ministerie van binnenlandse zaken houden de jihadisten nog 21 passagiers vast. De 149 andere inzittenden zouden door regeringstroepen zijn bevrijd. De Taliban hadden overigens al gezegd burgers vrij te laten zodra ze de militairen en agenten uit de groep gepikt hadden.

Overlopen legerposten Afghaanse militairen kregen het deze maand herhaaldelijk zwaar te verduren onder aanvallen van de Taliban. Zaterdag veroverden de jihadisten een legerpost in de noordelijke provincie Faryab. Daarbij namen ze vijftig militairen en politieagenten gevangen, terwijl er nog honderd militairen worden vermist. Zorgelijk voor Kabul is vooral dat de basis viel na een belegering van een week. In die periode verzuimden de Afghaanse strijdkrachten om versterkingen te sturen. Een week eerder leed het leger bij een andere post in Faryab al een vergelijkbare nederlaag. Na een beleg van drie dagen, waarbij 43 militairen sneuvelden en er 17 gevangen werden genomen, gaven de resterende 43 militairen zich over. De Amerikaanse minister van defensie James Mattis probeerde vorige week nog de moed erin te houden. Zijn land leidt de Navo-missie die Afghaanse militairen adviseert en traint. Volgens Mattis proberen de Taliban sterk te lijken in de aanloop naar een bestand, maar ‘kunnen ze nooit standhouden tegen het Afghaanse leger.’