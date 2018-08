Taliban niet zo oorlogsmoe als de VS dachten

In de urenlange hevige gevechten zijn veertien Afghaanse politieagenten gedood. Hoeveel Taliban omkwamen is niet duidelijk. Afghaanse veiligheidstroepen kregen uiteindelijk hulp van Amerikaanse gevechtshelikopters en een drone om het gebied weer onder controle te krijgen.

De aanval – op 150 kilometer van de hoofdstad Kabul – is een flinke tegenvaller voor zowel de Verenigde Staten als de Afghaanse regering. Die zijn allebei oorlogsmoe en hopen op een vredesakkoord met de Taliban. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo zei vorige maand dat de jihadisten dat vast ook graag willen. “Veel Taliban zien nu in dat ze de strijd niet militair kunnen winnen.”

Bloedige strijd

Deze week voerden de Taliban juist meer bloedige aanvallen uit. Dinsdag doodden ze vier militairen bij een controlepost in het westen van het land. Diezelfde dag vroeg de Afghaanse politie de door de Amerikanen geleide Navo-troepenmacht om luchtsteun toen hun checkpoint werd aangevallen. Maar de Navo bombardeerde door een fout vervolgens de agenten zelf, en doodde er negen. Donderdag werden ook de lijken gevonden van tientallen Afghaanse militairen, gedood toen de Taliban vorige week hun basis innamen.

© Trouw

Maar vooral de recente aanval op Ghazni is pijnlijk voor de Amerikanen. Anderhalve week geleden publiceerden zij nog cijfers die er blijk van gaven dat de Afghaanse regering in de eerste helft van dit jaar ongeveer de helft van de districten in het land in handen had. Ook Ghazni.

Er waren al eerder twijfels over het Amerikaanse optimisme. Toen een journalist van The New York Times in mei Ghazni bezocht zei de lokale politie dat de Taliban openlijk in één wijk woonden. In de rest van de stad inden de jihadisten belastingen en spraken zij recht.