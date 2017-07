Taliban eist dodelijke zelfmoordaanslag Kabul op

De aanval vond plaats met een autobom, die rond 05:00 vannacht ontplofte in het district Gulai-e Dawachana in het westen van de Afghaanse hoofdstad. De aanslag was gericht op een bus waarin werknemers van het ministerie van de mijnen en petroleum zaten.

Lees verder na de advertentie

Het is de tiende zware aanval in Kabul sinds begin dit jaar. De Taliban eiste de aanslag maandag in een verklaring op en stelde dat die gericht was op werknemers van de Afghaanse inlichtingendienst, die in de getroffen bus zouden hebben gezeten.

Een woordvoerder van de politie in Kabul sprak dat echter tegen. De aanval van de Taliban lijkt deel uit te maken van een nieuw offensief in Afghanistan. De afgelopen dagen voerde de terreurgroep aanvallen uit in zes provincies.

Kabul De buurt in Kabul waar de aanval plaatsvond is vaker getroffen door aanslagen. Vorige maand kwam de voorname Sjiitische politicus en filantroop Ramazan Hussainzana er om het leven tijdens een zelfmoordaanslag. Door de oorlog in Afghanistan zijn in de eerste zes maanden van 2017 zeker 1662 burgers om het leven gekomen en 3581 gewond geraakt. Volgens cijfers van de Verenigde Naties kwam liefst twintig procent van alle burgerslachtoffers om door aanslagen in Kabul. De Taliban waren verantwoordelijk voor minstens 43 procent van alle burgerslachtoffers. Terreurgroep Islamitische Staat werd beschuldigd van 5 procent van het aantal, terwijl niet nader geïdentificeerde anti-overheidsgroepen verantwoordelijk waren voor nog eens 19 procent van het totaal.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.