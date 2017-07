Taliban bestormen legerbasis bij Afghaanse stad Kandahar

Taliban-strijders hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een legerbasis bij de belangrijke zuidelijke stad Kandahar aangevallen. De Taliban doodden tientallen militairen en bemachtigden wapens en voertuigen. Het Afghaanse leger stuurde versterkingen en riep luchtsteun in, en wist de basis na urenlange strijd te heroveren.

“Honderden Taliban arriveerden in een konvooi van een dertigtal voertuigen”, vertelde een inwoner aan persbureau AFP. “Ze vielen de basis van verschillende kanten aan.”

Kandahar ligt in het zuiden van Afghanistan, waar de Taliban van oudsher sterk zijn. Voor de Amerikaanse interventie in 2001 was de stad een bolwerk van de moslimstrijders. De afgelopen maanden veroverden de Taliban de naburige provincie Helmand al voor een groot deel.

Intussen zijn de Amerikanen, die de Afghaanse regering in het zadel houden, druk bezig hun strategie voor Afghanistan tegen het licht houden. Er zijn nu zo’n 8400 Amerikaanse militairen in Afghanistan, plus 6500 uit andere Navo-landen. President Donald Trump gaf zijn generaals onlangs de bevoegdheid om de troepenmacht met enkele duizenden manschappen uit te breiden. Zij hebben dat echter nog niet gedaan, mogelijk omdat ze weten dat hun president er eigenlijk niks voor voelt.

De aanval op de basis illustreert het oplaaien van de strijd in Afghanistan, waar de Taliban in opmars zijn. Op diverse plekken woeden hevige gevechten en de Taliban en Islamitische Staat plegen geregeld terreuraanslagen. De Afghaanse regering heeft nog hooguit 60 procent van het land in handen.

Discussie

In het Witte Huis woedt een felle discussie over Afghanistan. Nationaal veiligheidsadviseur H.R. McMaster wil extra troepen sturen, maar politiek strateeg Steve Bannon is mordicus tegen. En Trump schoof de beslissing de laatste weken voor zich uit. “Ik wil uitvinden waarom we daar al zeventien jaar zitten”, zei de president vorige week tegen journalisten.

Volgens The New York Times won het Witte Huis onlangs, tamelijk ongebruikelijk, advies in van de rijke zakenmensen Erik Prince en Stephen Feinberg, om te kijken of zij misschien originele ideeën hebben voor Afghanistan. Prince was eerder de oprichter van het omstreden particuliere militaire bedrijf Blackwater en Feinberg is eigenaar van DynCorp, een grote onderaannemer van de Amerikaanse strijdkrachten. Trump zou overwegen om meer gebruik te gaan maken van huurlingen van dit soort bedrijven. Ook zou de president bekijken of Amerikaanse bedrijven in Afghanistan delfstoffen kunnen winnen, als ‘beloning’ voor de militaire steun aan de Afghaanse regering.

Wat de afwegingen extra ingewikkeld maakt, is de toenemende Russische flirt met de Taliban. De Russische regering zegt toenadering tot de jihadisten te zoeken omdat zij bezorgd is over de opmars van terreurbeweging IS in Afghanistan. De iets gematigder Taliban zouden een dam moeten opwerpen tegen IS. Maar volgens Washington probeert Moskou vooral de Amerikaanse oorlogsinspanning te ondermijnen. De Amerikaanse tv-zender CNN zond deze week twee video’s uit waarop Taliban-strijders te zien zijn met nieuwe wapens die afkomstig zouden zijn uit Rusland. Hoe de strijders precies aan de geweren en mitrailleurs komen, is onduidelijk.