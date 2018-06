Talenten van Marokko hebben geleerd om een team te zijn

Karim El Ahmadi denkt even goed na. Hoe legt hij, geboren in het Overijsselse Enschede, uit waarom hij als voetballer heeft gekozen voor Marokko, waarmee hij deze maand uitkomt op het WK in Rusland? In het antwoord dat volgt, valt vaak het woord 'gevoel'.

"Vroeger, toen we nog klein waren, gingen we elke zomer vier, vijf weken naar het dorpje waar mijn ouders vandaan komen", vertelt de middenvelder van Feyenoord. "Als kind merkte ik dat er een groot verschil was tussen rijk en arm. In Marokko had je bedelaars. In Nederland zie je dat niet veel. Maar elke zomer had ik een leuke tijd. Ik speelde met jongetjes uit de buurt op straat. Voetbalveldjes waren er niet."

Toen El Ahmadi (33) voor het Marokkaans jeugdelftal gevraagd werd, twijfelde hij geen moment. Voor hem was het een vanzelfsprekendheid om het rood-groene shirt van de 'Atlasleeuwen' te dragen. "Ik ben opgegroeid in Nederland, zal hier ook altijd blijven wonen, maar als ik het volkslied van Marokko hoor, dan voel ik wel een bepaalde band met het land. Dat voelt gewoon goed."

Opvallende deelnemer

Marokko, dat voor het eerst sinds 1998 weer actief is op het WK, is al bij voorbaat een opvallende deelnemer in Rusland. Slechts zes spelers uit de 23-koppige selectie zijn geboren in het land zelf. Zo zijn El Ahmadi, Hakim Ziyech, Mbark Boussoufa en de broers Nordin en Sofyan Amrabat allen in Nederland geboren. Spelers komen verder uit alle windstreken. Of het lastiger is om daardoor een eenheid te creëren? El Ahmadi schudt zijn hoofd. "We zijn allemaal Marokkanen", lacht hij. "Zo denken wij helemaal niet."

En toch is er de afgelopen jaren iets veranderd bij Marokko. De spelers, veelal actief in Europese competities, opereren nu meer dan ooit als een team. "Ik heb in de twaalf, dertien jaar die ik bij het nationale elftal zit met veel goede voetballers samen gespeeld", kijkt El Ahmadi terug. "Maar dit is het beste team. We hebben veel individuele klasse, maar zijn vooral een hechte groep."

De credits voor het creëren van die teamgeest gaan vooral naar de Fransman Hervé Renard, die sinds twee jaar bondscoach is van Marokko. El Ahmadi kan zich nog herinneren dat Renard voor het eerst voor de groep stond. "Hij zei tegen ons: 'Hoe kan het nu zo zijn dat jullie - met jullie kwaliteiten - nooit naar een eindtoernooi gaan?' Vervolgens heeft hij de discipline aangehaald en erop gehamerd dat we een team moeten zijn. Daar ontbrak het aan bij ons. Het was ieder voor zich."

Karim El Ahmadi. © EPA

Sofyan Amrabat (21), die naast El Ahmadi zit, vult aan: "Dat zie je nu ook terug in ons spel. We zetten vol druk. Met z'n allen. Dat eist onze bondscoach ook. Anders kun je gaan zitten."