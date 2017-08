Tal Afar is na acht dagen IS-vrij

Anders dan bij de bevrijding van Mosul, die iets meer dan acht maanden duurde, werd de strijd om Tal Afar beslist in amper acht dagen. Er zijn geen berichten van grote aantallen burgerdoden. Daarnaast zijn de meeste gebouwen intact, zo melden diverse internationale en lokale media. De strijdkrachten maakten bij de operatie vooral gebruik van lichte wapens.

Het Iraakse leger verwachtte ongeveer tweeduizend jihadisten aan te treffen in de stad, maar vermoedelijk zaten er minder strijders. Minstens 259 zijn gedood, anderen zijn naar het nabijgelegen stadje Al-Ayadiya gevlucht of hebben toch weten te ontsnappen naar Syrië.

De snelheid waarmee de Irakezen de stad heroverden lijkt niet alleen te danken aan militaire overmacht, maar ook aan de geringe strijdlust van IS. De beweging vecht doorgaans met veel passie, ook in uitzichtloze situaties. Maar in de strijd om Tal Afar stuitte het Iraakse leger op ongebruikelijk weinig verzet van de aanwezige strijders.

Geen verzet

Het lijkt erop dat het moreel van IS een flinke deuk heeft opgelopen. De beweging is de miljoenenstad Mosul kwijtgeraakt en het verlies van haar hoofdstad Raqqa is slechts een kwestie van tijd. In Mosul werden duizenden IS-strijders gedood. De overlevenden werden geëxecuteerd waarvan veel gruwelijke beelden circuleren.

In Oost-Libanon en West-Syrië levert IS zelfs helemaal geen verzet meer. In het Qalamoun-gebergte hebben groepen IS-strijders zich overgeven aan de sjiitische beweging Hezbollah. Na onderhandelingen met hun grootste vijand gingen zij akkoord met deportatie naar Oost-Syrië, samen met hun families. In ruil daarvoor moest IS de coördinaten geven van de graven van geëxecuteerde Libanese militairen en Hezbollah-strijders.

Tot een paar weken geleden was het ondenkbaar dat IS-strijders zich in groepsverband overgaven aan de vijand, laat staan aan sjiieten. IS beschouwt sjiieten als het laagste soort mensen op aarde en sjiieten worden doorgaans direct geëxecuteerd.

Maar IS slaat toch soms weer ongenadig hard toe, zoals vorige week in de provincie Raqqa. Daar verrasten IS-strijders Syrische regeringstroepen met een dodelijk offensief, waarbij zij tientallen militairen doodden en een aantal dorpen heroverden. Maar IS raakte daarna meer gebied kwijt dan het aanvankelijk had buitgemaakt.

