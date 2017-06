Taiwanezen woedend nu ook Panama hen in de steek laat

En toen waren er nog maar twintig over. Dat zijn alle landen die nog diplomatieke betrekkingen onderhouden met Taiwan. De andere 175 landen in de wereld erkennen alleen China, dat Taiwan als een afvallige provincie beschouwt.

Het overlopen van Panama is een lelijke tegenvaller voor de Taiwanezen. Panama is een klein land, maar onder de overgebleven vrienden zeker niet het kleinste. En met het bekende kanaal speelt het Midden-Amerikaanse landje een cruciale rol in internationale handelsstromen.

Kanaalzone De economische ontwikkeling van de zone langs het kanaal is een van de drijvende krachten achter de switch van Panama. Grote Chinese bedrijven zijn actief in de kanaalzone, onder meer met het ontwikkelen van havens en overslagplaatsen. Panama kan profiteren van de sterke groei van de Chinese economie. Maar economie is niet alles in de internationale betrekkingen. De Chinezen waren toch wel geïnteresseerd in Panama, ook al onderhield dat land betrekkingen met Taiwan. Vorig jaar ging de Taiwanese president Tsai Ing-wen nog op bezoek bij haar Panamese collega Juan Carlos Varela. Vandaag was de Panamese vicepresident Isabel de Saint Malo in Peking, voor een ontmoeting met de Chinese minister van buitenlandse zaken Wang Yi. Ze bevestigden daar het aanknopen van hun diplomatieke betrekkingen, inclusief het uitwisselen van ambassadeurs. Peking wantrouwt de Taiwanese president Tsai Het politieke gewicht van China op wereldschaal maakt het voor andere landen steeds lastiger om betrekkingen te onderhouden met Taiwan. Peking wantrouwt de Taiwanese president Tsai, omdat zij een te onafhankelijke koers zou varen. Die druist in tegen het een-Chinabeleid, het principe dat China en Taiwan tot hetzelfde land behoren. Peking eist van alle landen waar het zaken mee doet dat zij zich scharen achter dit een-Chinabeleid. Dat merkte ook de Amerikaanse president Donald Trump, toen hij kort na zijn aantreden telefonisch contact had met Tsai. Trump zette ook vraagtekens bij het een-Chinabeleid, maar krabbelde snel terug toen de Chinese president Xi Jinping op bezoek kwam in de Verenigde Staten. De Taiwanese regering heeft met 'woede en verdriet' gereageerd op de 'zeer onvriendelijke' keuze van Panama. Dat land zou hebben toegeven aan de 'economische belangen van de autoriteiten in Peking'. De Taiwanese regering zal het vasteland nooit 'China' noemen, want zij pretendeert zelf de wettige regering van alle Chinezen te zijn.

Communisten Taiwan ontstond toen in 1949 het nationalistische Chinese leger van Tsjang Kai-sjek, op de vlucht voor de communisten van Mao Zedong, zich terugtrok op het eiland. Tot 1971 erkenden de Verenigde Naties de regering op Taiwan als de echte Chinese vertegenwoordiging. Maar in dat jaar ging de VN-zetel naar Peking. Eind vorig jaar kozen de eilandjes Sao Tome en Principe, voor de kust van West-Afrika, al voor Peking. Onder de twintig landen waar Taiwan nu nog op kan rekenen zijn veel kleine eilandstaten in het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, maar ook landen als Paraguay, Burkina Faso en Vaticaanstad.

