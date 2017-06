Tahoe in Thaise currysaus

Bereiding

Snijd de tahoe in plakken van ongeveer twee centimeter. Dep deze plakken goed droog met keukenpapier. Verhit olie in een wok of koekenpan. Bak hierin de plakken tahoe in ongeveer drie minuten aan beide kanten bruin. Haal de tahoe uit de wok en laat deze op keukenpapier uitlekken. Snijd de plakken vervolgens in vieren.

Snijd de sjalotjes grof. Hak de knoflook grof. Snijd het witte deel van de serehstengel in ringen. Schil het stukje laoswortel en hak het grof. Snijd de gedroogde rode pepers in stukken. Hak de koriander grof.

Doe sjalotjes, knoflook, sereh, laos, pepers en korianderblaadjes in de keukenmachine en voeg een halve theelepel komijn en een theelepel vissaus toe. Pureer dit mengsel tot een pasta. Voeg een eetlepel olie toe en laat de machine nog even draaien.

Verhit een eetlepel olie in een wok en fruit hierin de currypasta gedurende anderhalve minuut. Doe de sojasaus, suiker, vissaus en citroenbladeren erbij. Schenk de kokosmelk erbij en breng het geheel aan de kook. Leg een deksel schuin op de pan en laat de saus een minuut of tien zachtjes sudderen.

Kook de mie volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking en laat deze uitlekken in een vergiet.

Doe de taugé in een vergiet en giet er wat kokend water overheen. Laat de taugé uitlekken.

Snijd de voorjaarsuitjes in ringetjes. Snijd de wortels in luciferdunne reepjes. Snijd de basilicum grof. Snijd de rode peper in de lengte doormidden, verwijder de zaadjes en snijd de peper in halve ringetjes. Hak de pinda's grof.

Zet het vuur wat hoger zodat de saus wat kan inkoken. Voeg de mie, de voorjaarsuitjes en de taugé toe en roer voorzichtig door. Doe de plakjes tahoe erbij en laat het gerecht warm worden.

Doe alles over in een voorverwarmde schaal. Strooi er tot slot de pinda's, basilicum en de in halve ringetjes gesneden rode peper overheen.