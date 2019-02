Tagliafico wijst Ajax de weg

Maar another day at the office? Nicolás Tagliafico (26) schudt zijn hoofd zondagmiddag. “Dat was het zeker niet”, benadrukt de Argentijnse linksback na afloop. “Na Real Madrid (afgelopen woensdag in de achtste finales van de Champions League, red.) speel je tegen NAC Breda, de nummer laatst in de eredivisie. Dat is niet makkelijk. De kunst is dan om als team precies hetzelfde te leveren.”

We moeten denken alsof elke ere­di­vi­sie­wed­strijd een Champions League-duel is; ik werk voor jou, jij werkt voor mij. Net als tegen Real. Nicolás Tagliafico

Vechten Tagliafico is iemand die altijd levert. Zo ook tegen NAC. Hij bijt zich vast in tegenstanders, loopt ruimtes dicht en trekt veelvuldig mee ten aanval. De derde goal van Ajax komt van hem, hoewel NAC-spits Kastaneer de bal nog van richting verandert voor doelman Van Leer. In Argentinië noemen ze de attitude van Tagliafico ‘contagio’. Het betekent letterlijk besmetting of verspreiding. “Ik vecht, probeer agressief te zijn”, verklaart Tagliafico de term. “Waarbij ik hoop dat mijn teamgenoten het overnemen. Dat is contagio.” Trainer Ten Hag, die met dezelfde elf startte als tegen Real Madrid, ziet dat Ajax levert wat er gevraagd wordt. De Amsterdammers spelen geconcentreerd, initiatiefrijk en nemen na rust afstand van het kwaliteitsarme NAC. “Het was lastig”, analyseert Tagliafico echter. “NAC speelde zeer defensief met vijf verdedigers. Het was moeilijk om de ruimtes te vinden.” Een standaardsituatie moet redding brengen voor Ajax. Ziyech ziet een vrije trap kort voor rust op de elleboog van verdediger Dervite belanden, waarna Tadic, na tussenkomst van de VAR, de toegekende strafschop benut. Na de pauze loopt Ajax uit via Dolberg, die een voorzet van Ziyech verlengt, weer Tadic en twee eigen doelpunten van NAC. Voor Tagliafico houdt het duel na 72 minuten op. De linksback, tevens aanvoerder van het nationale elftal van Argentinië, verlaat het veld met een warm, ovationeel applaus. Vanaf de tribune echoot het ‘Nico, Nico, Nico’. Het publiek heeft Tagliafico, die vorig jaar januari overkwam van het Argentijnse Independiente, in de armen gesloten. “Dat is mooi”, straalt Tagliafico. “Ik voel de waardering hier.”

Duim omhoog Als Tagliafico op de bank de laatste twintig minuten bekijkt, hoort hij vlak voor tijd ineens zijn naam door het stadion galmen. Tagliafico wordt gekozen tot man van de wedstrijd. Voor het oog van de camera steekt hij een duim op. “Ik vind het prima, hoor”, lacht hij na afloop bescheiden. “Maar voor mij was Dusan (Tadic, red.) de man van de wedstrijd.” Door de winst van Ajax en het gelijkspel van PSV bij Heerenveen (2-2) verkleinden de Amsterdammers de achterstand op de koploper tot vier punten. Het geeft Tagliafico hoop. Hij weet wat ervoor nodig is om de landstitel voor het eerst in vijf jaar weer naar de hoofdstad te brengen. “Het is een mentale kwestie”, vindt de verdediger. “We moeten denken alsof elke eredivisiewedstrijd een Champions League-duel is. We moeten tegenstanders met dezelfde focus en concentratie tegemoet treden; ik werk voor jou, jij werkt voor mij. Net als tegen Real. Als we dat doen, dan hebben we een goed team.” Net voordat Tagliafico de mixed zone wil verlaten, vraagt een Argentijnse journaliste waar zijn toekomst ligt. “We zullen zien”, haalt Tagliafico zijn schouders op. Maar iedereen weet: na dit seizoen is hij vertrokken. Met of zonder landstitel.