Tafeltennisbondscoach Danny Heister pendelt tussen twee werelden

Als hoofdcoach van de Duitse topclub Borussia Düsseldorf werkt Danny Heister dagelijks met internationale topspelers, onder wie de mondiale nummer twee Timo Boll. Als bondscoach van de Nederlandse tafeltennismannen moet de Arnhemmer een forse sportieve stap terugdoen. Met Laurens Tromer (nummer 163 van de wereld), Rajko Gommers (232) en Ewout Oostwouder (283) als nationale toppers.

Op het WK voor landenteams, dat zondag is begonnen in het Zweedse Halmstad, pendelt Heister (46) tussen deze twee werelden. Terwijl hij de Nederlandse mannen coacht in Divisie 2, volgt hij met een schuin oog de verrichtingen van zijn pupillen van Düsseldorf die strijden om de wereldtitel. "Het werken met toppers is een andere tak van sport", erkent Heister vier dagen voor vertrek naar Zweden op sportcentrum Papendal.

Het werken met de nationale topdrie vormt een uitdaging voor Heister, de elfvoudig nationaal kampioen in het enkelspel en oud-nummer acht van Europa en zestien van de wereld. "Natuurlijk wil je graag met toppers werken", zegt hij. "Het begeleiden van iemand als Timo is in feite niet anders dan met deze jongens. Natuurlijk is hij compleet en kan hij veel zelf. Maar iedereen is een ander persoon, iedereen heeft individuele aandacht nodig. En die kan ik ze geven."

Heister is sinds de zomer van 2017 bondscoach van de Nederlandse mannen, voor dertig dagen per jaar. Op het Europees kampioenschap in Luxemburg van vorig jaar plaatsten Tromer (23), Gommers (22) en Oostwouder (25) voor het WK van deze week in Halmstad. Heister: "Het zijn de beste drie spelers die we hebben. Ze willen ervoor gaan en verdienen een goede begeleiding. Anders had ik het niet gedaan."

Tafeltennis is zo'n mondiale en moeilijke sport, de tophonderd halen is tegenwoordig al heel goed

Tromer en Oostwouder wonen en spelen in Denemarken, Gommers combineert studie en sport in België. Heister wil het beste uit ze halen, maar hij is realist genoeg om te beseffen dat het trio de Europese top niet gaat halen. "Waar het voor deze jongens eindigt, weet ik niet. Ik kan wel zeggen dat ze geen toptwintig van Europa zullen worden. Tafeltennis is zo'n mondiale en moeilijke sport, de tophonderd halen is tegenwoordig al heel goed."

Volgens Heister heeft het deze generatie ontbroken aan een goede begeleiding. Hij was in 2010 juniorencoach toen Gommers en Tromer goede prestaties boekten bij de cadetten. "Ik heb destijds lang getwijfeld of ik naar Düsseldorf ging om meteen te werken met de wereldtop of dat ik deze jongens ging begeleiden. Ik koos voor Düsseldorf en zij hebben net de slag gemist. Waar dat aan lag, is niet aan mij om te oordelen."

Een doelstelling voor het WK in Halmstad heeft Heister niet geformuleerd. Hij hoopt dat zijn drie pupillen elke wedstrijd aangrijpen om zich te verbeteren. "We zijn nu een jaar bezig en ik wil bepaalde dingen terugzien die we hebben afgesproken", aldus Heister, die met Trinko Keen en Chen Sung in 2000 in Kuala Lumpur vijfde werd op het WK. "Ik won van onder anderen Waldner, Gatien en Mazoenov."

Eind vorig jaar verlengde Heister zijn contract bij Düsseldorf tot 2021. Na het WK gaat hij bekijken of hij zijn werkzaamheden voor de bond misschien iets kan uitbreiden. Maar eerst gaat hij aan de slag in die andere wereld, die van de toppers. Deze maand wachten er twee grote finales voor Düsseldorf. Eerst de Champions League-finale tegen Orenburg uit Rusland en later de eindstrijd om de Duitse titel tegen Ochsenhausen.