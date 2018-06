Tabarez en Uruguay komen langzaamaan op stoom

Juichen doet hij zittend in de dug-out, Oscar Tabarez. Noodgedwongen, want bij de 71-jarige bondscoach van Uruguay werd twee jaar geleden het syndroom van Guillain-Barré geconstateerd. De spierziekte hindert Tabarez vooral bij het lopen. Ook voor het laatste groepsduel tegen Rusland kwam hij ondersteund door een kruk de Samara Arena binnen.

Zittend in de dug-out zag Tabarez zijn ploeg eenvoudig winnen van het gastland (3-0). Door die triomf sloot Uruguay de groepsfase af met negen uit drie en zonder tegendoelpunten, na de eerdere overwinningen van 1-0 op Egypte en Saudi-Arabië. In de achtste finales neemt La Celeste het zaterdagavond in Sotsji op tegen Europees kampioen Portugal.

Voor Tabarez is het na 1990, 2010 en 2014 de vierde keer dat hij bij een WK als hoogste technische baas op de bank van Uruguay zit. Nadat hij in 2016 te horen kreeg welke ziekte hij had, was de verwachting dat hij zijn baan als bondscoach zou neerleggen. Tabarez wilde echter van geen wijken weten, al moet hij zich soms in een elektrische rolstoel voortbewegen.

Als oudste bondscoach op het WK hoopt Tabarez de prestatie van 2010 (vierde in Zuid-Afrika) te overtreffen. Hij is met een mix van ervaren spelers en jonge talenten naar Rusland gekomen. Vandaag werden Muslera (31), Godin (32), Caceres (31), Suarez (31) en Cavani (31) vergezeld door Nandez (22), Torreira (22) en Betancur, die op zijn 21ste verjaardag dicht bij zijn eerste interlanddoelpunt was.

Afstand Voordat het talent van Juventus stuitte op doelman Akinvejev, had Uruguay al afstand genomen van ­Rusland. In zijn 101ste interland maakte Suarez zijn 53ste treffer voor zijn land. Uit een vrije trap plaatste de aanvaller van Barcelona de bal langs de verbrokkelde Russische muur in de benedenhoek. Later was Akinvejev kansloos op een door Tsjerysev van richting veranderd schot van Laxalt. Na die snelle voorsprong had Uruguay geen moeite met Rusland, dat ook nog eens met tien man verder moest na de tweede gele kaart voor Smolnikov. Verdedigend zat het zoals altijd weer goed, met Godin als rots in de branding. De aanvoerder moest het doen zonder de geblesseerde Gimenez, zijn maatje in de defensie van Atletico Madrid, maar met Coates aan zijn zijde hield Godin de rijen opnieuw gesloten. El Maestro, zoals de bijnaam van de oud-school­mees­ter luidt, staat bekend om zijn tactische vondsten. Rusland had er geen antwoord. Na de met minimaal verschil gewonnen wedstrijden tegen Egypte en Saudi-Arabië kreeg Uruguay het verwijt dat het saai en zakelijk had gevoetbald. Tabarez erkende dat het allemaal niet flitsend was geweest. Hij hield zijn gehoor voor dat Uruguay tijdens de Copa America in 2011 ook niet goed was gestart. In de knock-outfase werden echter gastland Argentinië, Peru en in de finale Paraguay overtuigend verslagen.