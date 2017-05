Taalles voor immigranten: Papa gooit een bom

Dat was niet het enige vreemde voorbeeld. Op dezelfde pagina staat ook ‘Ik eet een boterham in de gevangenis’ en ‘Hij laat me de bom en de gevangenis zien’.

Schokkend en stigmatiserend, vindt Catherine Lemaire, een maatschappelijk werkster uit de Brusselse deelgemeente Anderlecht. Ze kreeg het lesmateriaal deze week onder ogen via de Iraakse vluchteling Raad Al Azzawi (38), die ze begeleidt.

Lemaire plaatste een foto van de pagina op Facebook. In een commentaar schreef ze dat ze de zinnen nauwelijks voor Al Azzawi durfde te vertalen. Ze schaamt zich ervoor dat België zulk materiaal aanbiedt in een inburgeringscursus. Alsof alle asielzoekers terroristen zijn. De media pikten de klacht op.

Onderwijsminister Isabelle Simonis uit de Waalse regering reageerde geschokt. Ze schakelt nu de inspectie in om het betreffende opleidingscentrum Erasme in Anderlecht grondig door te lichten. Bernard Delecluse, de directeur van het centrum, belooft beterschap. “Ik neem zo snel mogelijk contact op met het pedagogische team om dit soort zinnen onmiddellijk uit de cursussen te halen”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

“Want ik kan mij inbeelden dat ze stigmatiserend werken bij sommige mensen uit oorlogsgebied of uit landen die geconfronteerd worden met terreur.” Hij wijst er wel op dat het cursusmateriaal al drie jaar wordt gebruikt en dat niemand er eerder over was gevallen.

