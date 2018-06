Taal: Achteraf bezien was vergismoord geen vergiswoord

In april kraakten uitgeprocedeerde asielzoekers bij vergissing een bewoond huis. Sommige kranten noemden het een ‘vergiskraak’ door ‘vergiskrakers’. Vergiskraak is gevormd naar analogie van vergismoord, dat eind 2014 zijn opwachting maakte in onze taal voor een bij vergissing gepleegde moord.