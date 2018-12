Taakstraf voor man die 2000 kilo illegaal vuurwerk in zijn garage bewaarde

De rechters rekenen het de monteur aan dat hij zware explosieven bewaarde ‘in de nabije omgeving van woningen, supermarkten, een school en een tankstation’.

Lees verder na de advertentie

De officier van justitie eiste vorige week acht maanden onvoorwaardelijk. Dat zou betekenen dat de man uit Hengelo, die nadat hij een jaar geleden was betrapt al bijna drie maanden in voorarrest zat, nog vijf maanden de cel in zou moeten.

Zijn advocaat vroeg met klem het te houden bij de al uitgezeten drie maanden. Want de monteur heeft net zijn leven op de rit en een nieuwe celstraf zou hem baan en huis kunnen kosten. Geef eventueel een aanvullende taakstraf, betoogde de advocaat. Zelf zei de man: “Ik raak geen sterretje meer aan.”

Nooit meer vuurwerk? De reclassering had geoordeeld dat de kans dat de Twentenaar opnieuw in de fout zou gaan, inderdaad klein is. De Zwolse rechters toonden zich gevoelig voor zijn spijtbetuigingen en legden precies de celstraf op die hij al heeft uitgezeten, plus 240 uur werkstraf. Ook omdat ze geen overtuigend bewijs zagen voor een aanvullende aanklacht: het verhandelen van een deel van het vuurwerk. In een vergelijkbare zaak in Amsterdam eiste het OM onvoorwaardelijke celstraffen van 27 maanden voor bezit én handel. Die uitspraak volgt volgende week. Of de monteur uit Hengelo werkelijk nooit meer vuurwerk zal aanraken, dat weten de rechters nog niet zo zeker. Daarom moet hij alsnog vijf maanden de cel in als hij de komende drie jaar opnieuw wordt betrapt.

Lees ook