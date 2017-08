Taakstraf en behandeling na bedreiging minister-president Rutte

Naast de taakstraf heeft de rechtbank aan de vrouw een week voorwaardelijke celstraf opgelegd.

De vrouw plaatste in november vorig jaar – midden in de storm van online doodsbedreigingen aan het adres van Sylvana Simons – een foto op Facebook van Mark Rutte met strop om zijn nek en de tekst: “Als we Sylvana niet op mogen hangen, dan hangen wij toch deze klootzak op. De hoofdveroorzaker."

De rechtbank in Den Haag vindt de doodsbedreiging onacceptabel. "Hoe oneens iemand het ook is met een politicus, dit is een verwerpelijke manier om daaraan uitdrukking te geven." In zijn oordeel nam de rechter mee dat Facebook een laagdrempelig medium is met een groot bereik. "Dit bericht kan gevoelens van onveiligheid en onrust teweegbrengen."

De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Snel boos Medewerkers van de premier zagen het bericht op Facebook staan. Rutte gaf aan zich dusdanig bedreigd te voelen dat hij aangifte liet doen. Dat de foto en de tekst zo op de premier overkwamen, snapte de officier van justitie: hij wist niet wie erachter zat en ook niet of deze uitlating anderen misschien zou inspireren. De onheil kwam uit het toetsenbord van een vrouw met psychische problemen die in de rechtszaal dusdanig geagiteerd reageerde dat zowel de rechter als haar advocaat haar meermaals tot stilte maande tijdens het proces. Snel boos, dat was ze ook toen ze het bericht postte. Ze heeft hulp nodig, bleef ze tegen de rechter herhalen. Het was ook heus niet echt haar bedoeling geweest Rutte te bedreigen. Al wilde ze wel de politiek laten zien dat steeds meer mensen in Nederland boos zijn. Dat ziet ze dagelijks op internet voorbij komen. Dat geldt ook voor die foto van Rutte en de strop: zo van internet te plukken, een kwestie van googelen.

Sylvana Simons Eerder kregen onlinebedreigers van Sylvana Simons en D66-voorman Alexander Pechtold straffen variërend van een geldboete tot een gevangenisstraf van enkele weken. "Wij gaan er niet over wat mensen denken of vinden, maar er mogen wel grenzen gesteld worden aan de manier waarop het maatschappelijke debat wordt gevoerd. Iemand met de dood bedreigen is zo’n grens. Zeker als het de premier is. Een politicus die onbelemmerd zijn publieke taak moet kunnen uitoefenen", aldus de officier van justitie eerder tijdens het proces in de rechtszaal. De raadsman van Eveline de V. bracht als verweer dat de minister-president niet in redelijkheid gevreesd kon hebben voor zijn leven – zijn cliënt zou daar fysiek niet eens toe in staat zijn. Wil je iemand vervolgen voor een doodsbedreiging dan is die redelijke vrees van belang.

