T-Mobile mag muziekaanbieders blijven weigeren

T-Mobile zegt het belangrijk te vinden dat internet een neutrale plek is waar iedereen vrij toegang heeft tot informatie en diensten, zoals Spotify. Voor Bits of Freedom is dat principe zelfs heilig. Tussen dat op het oog kleine verschil in opvatting zit een wereld van rechtszaken en procedures, die T-Mobile voorlopig heeft gewonnen.

Het telecombedrijf biedt klanten de mogelijkheid gratis muziek te luisteren via streamingsdiensten als Spotify, Deezer en Qmusic. Gratis wil zeggen dat de muziekbytes niet meetellen voor het tegoed aan data. Dat kan behoorlijk schelen voor klanten die via de mobiele telefoon naar muziek luisteren. Wie onderweg is en geen wifi-ontvangst heeft, kan via de 4G-verbinding muziek binnenhalen. Maar dat gaat ten koste van de databundel. T-Mobile trekt de data die klanten voor muziek gebruiken niet af van het tegoed. Service voor de klant, zo redeneert T-Mobile.

Volgens Bits of Freedom is dit gemak van korte duur. De digitale rechtenorganisatie zegt dat de netneutraliteit in gevaar is. Netneutraliteit staat voor een open internet waarbij alle informatie gelijk wordt behandeld. Een internetprovider mag dus bijvoorbeeld niet de muziek die via Spotify loopt sneller doorgeven dan de muziek van Apple Music.

Logo's Iets dergelijks is volgens Bits of Freedom het geval bij de bundels ‘datavrije muziek’ van T-Mobile. Daarom stapte de rechtenorganisatie naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De consumentenwaakhond moest toetsen of T-Mobile niet tegen de Europese regels handelde. Dat is geenszins het geval, oordeelt de consumentenwaakhond vandaag. T-Mobile stelt haar dienst open voor alle muziekstreamingsdiensten “zolang deze voldoen aan de door T-Mobile gestelde voorwaarden,” oordeelt de ACM. Daar zit nu precies het probleem, reageert Bits of Freedom. Hoe kan iets neutraal zijn als T-Mobile over de voorwaarden gaat? T-Mobile stelt een aantal eisen en die heeft het streamingsbedrijf maar te accepteren. Eisen aan het systeem bijvoorbeeld. Grote bedrijven hebben de slagkracht om hun systemen aan te passen, maar voor kleinere streamingsdiensten is dat lastiger. De eisen kunnen ook innovatie in de weg staan. T-Mobile wil dat de muziek vanaf een centrale plek wordt verstuurd. Innoverende bedrijven die geen centrale, krachtige server gebruiken worden zo uitgesloten. Door de eisen ontstaat ongelijkheid tussen bedrijven die wel en niet aan de voorwaarden van het belbedrijf kunnen voldoen, stelt Bits of Freedom