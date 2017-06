Syrische terreurverdachte opgepakt in Brunssum

De 38-jarige man heeft een verblijfsvergunning voor Nederland. Zijn voorlopige hechtenis is met twee weken verlengd. De politie heeft in zijn woning beslag gelegd op een laptop, enkele mobiele telefoons, andere gegevensdragers en documenten.

Het onderzoek begon vorige week met informatie van de veiligheidsdienst AIVD, aldus het Landelijk Parket van het OM. De politie heeft geen wapens of explosieven gevonden bij de man.

Screening

De PVV is woedend en eist opheldering van de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Hoe is het mogelijk dat een Syrische asielzoeker, die wordt verdacht van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf, een verblijfsvergunning heeft gekregen en dus kennelijk door de screening is gekomen, vraagt de partij zich af. De PVV wil ook weten hoeveel andere asielzoekers die naar Nederland zijn gekomen worden verdacht van betrokkenheid bij terroristische activiteiten.

Onlangs hield de politie in Limburg ook al mensen aan op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Eind vorige week werd een 18-jarige vrouw uit Wanssum vastgezet. Zij werd al eerder opgepakt, maar was onder voorwaarden vrijgelaten. Haar aanhouding was bij een moskee in Venray, maar donderdag werd gemeld dat haar aanhouding losstaat van de moskee.

Bij Heerlen werd vorige week een 28-jarige man aangehouden, ook in verband met een onderzoek naar terrorisme.