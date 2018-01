Syrische rebellen willen VN-boycot Russische vredesconferentie

Ze vrezen dat de conferentie de onderhandelingen in Genève in gevaar zal brengen. Deze door de VN gesteunde gesprekken tussen de strijdende partijen in Syrië liepen eind 2017 andermaal stuk.

De afgezant namens de Syrische president Bashar al-Assad weigerde verder te onderhandelen zonder de garantie dat Assad ook deel uitmaakt van een toekomstige regering; een mogelijkheid die andere onderhandelaars juist uitsloten.

Gastheer en organisator van het congres is de Russische president Vladimir Poetin. Hij verstuurde 1700 uitnodigingen, ook aan leden van de officiële Syrische oppositie en aan Turkije en Iran. Dat Rusland de gastheer is, is tegen het zere been van de tientallen Syrische organisaties. "Rusland is een agressor die oorlogsmisdaden heeft begaan tegen Syriërs. Het steunde het regime militair en politiek en hield zeven jaar lang een veroordeling van de VN tegen" (per veto in de Veiligheidsraad, red.) laten ze in een gezamenlijke verklaring weten. De organisaties zeggen niet naar Sotsji te gaan.

Assad

De Mistura zelf heeft nog niet bekend gemaakt of hij op de uitnodiging ingaat. Er is hem veel aan gelegen het Genève-proces nieuw leven in te blazen. Maar tegelijkertijd heeft hij Poetin nodig om druk te kunnen uitoefenen op Assad. De Russische invloed in Syrië is in de laatste jaren van het conflict gestaag gegroeid. Tot dusverre eiste het conflict 400.000 levens en raakten zo'n zes miljoen mensen op de vlucht, aldus schattingen van de VN.

Ook de uitnodiging van Iran en Turkije doet wenkbrauwen fronsen. Moskou probeert met beide landen op te trekken in het Midden-Oosten, als tegenwicht tegen onder meer de VS. Maar de Russen hebben andere doelen in Syrië dan met name de Turken. Terwijl Rusland de belangrijkste bondgenoot en steunpilaar is van Assad, pleit Turkije al sinds het begin van de oorlog voor het vertrek van Assad. Onlangs nog noemde de Turkse president Erdogan Assad een terrorist die geen rol heeft in de toekomst van Syrië.