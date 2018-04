Syrische ooggetuigen verklaren op Russisch verzoek: ‘er was geen gifgasaanval in Douma’

De gifgasaanval in het Syrische Douma is in scène gezet door de Amerikanen en hun bondgenoten. Op de Russische staats-tv wordt deze lezing veelvuldig verkondigd. Vandaag probeerde Moskou ook de internationale gemeenschap te overtuigen.

Zeventien Syrische ooggetuigen, onder wie een elfjarige jongen, waren op uitnodiging van Moskou naar Den Haag getogen waar de VN-organisatie ter bestrijding van chemische wapens (OPCW) zetelt. De Syriërs ontkenden vandaag tijdens een persconferentie dat er een gifgasaanval plaatsvond begin deze maand. Ze zeggen gebruikt te zijn in een video die ‘in scène’ is gezet door de Witte Helmen. Een Syrische hulporganisatie die gesteund wordt door het Westen.

De Russische ambassadeur in Nederland en afgevaardigde bij de OPCW Aleksander Sjoelgin zei dat deze ooggetuigen bewijzen dat de aantijgingen ‘op niets gebaseerd zijn’.

De Franse en de Britse vertegenwoordigers bij de OPCW reageerden verontwaardigd op het Russische initiatief. Ze deden het af als een stunt. “De OPCW is geen theater”, zei de Britse vertegenwoordiger Peter Wilson. Hij is van mening dat het optreden van de Syriërs in Den Haag het werk van de OPCW alleen maar dwarszit.

Bellingcat Over de vermeende gifgasaanval die bombardementen van de Amerikanen, Britten en Fransen uitlokten, bestaat nog veel onduidelijkheid. Maar het regeringsleger van Assad, gesteund door de Russen, heeft de schijn tegen, zegt bijvoorbeeld het onderzoeksplatform Bellingcat. Dat bracht beelden naar buiten waarop een helikopter van het regeringsleger te zien is op het moment van de aanval. Ook doken beelden op van een grote gasfles boven op een gebouw, van dezelfde makelij die eerder gebruikt werd bij chlooraanvallen. Buitenlandse journalisten die de afgelopen weken Douma bezochten lieten juist weer inwoners aan het woord die een gifgasaanval ontkenden. Met zo veel tegenstrijdigheid wordt aan de uitkomsten van het OPCW-onderzoek veel waarde gehecht, maar de organisatie kreeg pas begin deze week goede toegang tot het gebied. Tot die tijd gebruiken de Russen de onzekerheid om hun eigen waarheid te verkondigen. Op de Russische staats-tv dook een filmpje op waaruit zou blijken dat de chemische aanval in scène is gezet. De beelden bleken afkomstig uit een fictieve documentaire uit 2016 over een eerdere gifgasaanval van het regeringsleger. Tijdens de persconferentie van vanavond kwam de elfjarige Hassan Diab aan het woord. Hij kreeg vlak na de vermeende chemische aanval water over zich heen gegooid. Op de Russische staats-tv verklaarde hij eerder al dat dit niets te maken had met een chemische aanval. Vandaag vertelde hij dit verhaal opnieuw. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Russische tv (oude) beelden gebruikt voor andere doeleinden. In 2014 maakte de staatsomroep gebruik van een twintig jaar oude foto van een massagraf afkomstig uit de oorlog in Tsjetsjenië. Het beeld was bedoeld om de nadruk te leggen op de verschrikkingen die het Oekraïense regeringsleger aanrichtte.

