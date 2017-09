Syrische leger doorbreekt omsingeling IS bij stad Deir al-Zor

De stad, met zo'n 90.000 inwoners, was al ongeveer drie jaar door de terreurgroep ingesloten. De afgelopen dagen boekten het Syrische leger en zijn bondgenoten snel terreinwinst richting Deir al-Zor, dat vlakbij de Iraakse grens ligt. Ze zouden daarbij zijn gesteund door zware bombardementen door de Russische luchtmacht.

De bewoners gingen gisteren al juichend de straat op

Het kan nog wel maanden duren voordat het leger Islamitische Staat volledig uit de stad heeft verdreven. Zo is het militaire vliegveld nog in handen van de terreurorganisatie en afgesneden van de stad.

Toch gingen de bewoners gisteren al juichend de straat op, aldus het Syrische persbureau. Zij zaten jaren vast in de stad en waren afhankelijk van voedseldroppings uit de lucht van het Wereld Voedsel programma. Vorige maand voerde deze VN-organistie zo'n 300 droppings uit in het gebied.

Tientallen trucks met hulpgoederen zouden nu klaarstaan om de stad in te trekken. De bevrijding van Deir al-Zor betekent opnieuw een belangrijke overwinning voor de Syrische president Bashar al-Assad. De provincie waarin de stad ligt is het laatste grote gebied dat Islamitische Staat nog in handen heeft in Syrië.

De laatste tijd verliest de terreurorganisatie in rap tempo terrein in Syrië. Zo werd ze onlangs grotendeels verslagen in het centrale deel van het land en verjaagd uit het grensgebied met Libanon. In de stad Raqqa, de hoofdstad van 'het kalifaat', wordt IS ook steeds meer in het nauw gedreven door het Syrische leger met steun van de Verenigde Staten.

In buurland Irak werd IS onlangs verdreven uit de steden Mosul en Tal Afar.

