Syrische Koerden zoeken hun heil weer bij Assad

De Koerdisch-Arabische militie SDF (Syrische Democratische Strijdkrachten) en de regering van president Assad kruipen steeds meer naar elkaar toe. Volgens persbureau Reuters zijn Koerdische leiders in gesprek met de regering in Damascus over de terugkeer van overheidspersoneel naar gebieden die worden gecontroleerd door de Koerden. De ambtenaren zouden zich gaan bezighouden met de reparatie van de dam bij Tabqa.

De relatie tussen de SDF en de Syrische regering is gecompliceerd. In het verleden werkten ze (veelal indirect) samen en zo niet, dan vermeden ze in ieder geval het conflict met elkaar. De Koerden en Assad hebben veel gemeenschappelijke vijanden, zoals Turkije, het Vrije Syrische Leger en tal van jihadistische groepen in Syrië.

De Amerikanen zijn hun banden met Turkije aan het herstellen, en de Koerden zullen daarvan de prijs betalen

Stroeve relatie Toch hebben de twee partijen een stroeve relatie, want de toekomstvisie van SDF en die van de Assad-regering zijn elkaars tegenpolen: de eerste is voor een decentrale staat met verregaande autonomie voor de regio's en minderheden, de andere is voor een strak en centraal geregeerde staat die, althans op papier, de veiligheid van de minderheden waarborgt. Assad vermoedt bovendien dat de Koerden uit zijn op onafhankelijkheid, en de Koerden vrezen dat Assad niet bereid is de Koerden werkelijke autonomie te geven als hij de volledige controle over Syrië terugkrijgt. Assad heeft meerdere malen aangegeven dat hij wil onderhandelen met de Koerden, maar dreigde met geweld als de gesprekken zouden mislukken. Tot op heden konden de Koerden op bescherming van de Amerikanen rekenen. De Syrische strijdkrachten worden gebombardeerd door Amerika als zij zich ten noorden van de rivier de Eufraat bevinden, en over het algemeen wordt deze officieuze grens gerespecteerd. Toch durft de SDF niet volledig te vertrouwen op deze bescherming. De Amerikanen zijn hun banden met Turkije aan het herstellen, en de Koerden zullen daarvan de prijs betalen. Bovendien heeft Trump meerdere keren gezegd dat hij de Amerikaanse militairen uit Syrië wil terugtrekken. In dat geval weerhoudt niets Turkije ervan om Koerdisch gebied binnen te vallen, zoals het eerder deed in Afrin, waarbij de Amerikanen toekeken. De Koerden hebben het Assad-regime ook nodig voor de wederopbouw, want de Amerikanen dragen weinig bij aan het herstel van de door oorlog verwoeste gebieden. De onvrede in het door Koerden gecontroleerde gebied neemt toe, met name onder de Arabische bevolking. Volgens persbureau Reuters gaan de gesprekken tussen Assad en de SDF over meer dan alleen herstelwerkzaamheden: er wordt ook gesproken over militaire samenwerking. De partijen hebben het gehad over een mogelijk gezamenlijk offensief in de provincie Idlib, waar jihadisten en rebellen de dienst uitmaken.