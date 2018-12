Syrische dictator Assad wordt weer in de armen gesloten

De rehabilitatie van de Syrische dictator Bashar al-Assad is in volle gang. Gisteren opende de ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten voor het eerst sinds zeven jaar weer de deuren in de Syrische hoofdstad Damascus. De sluiting volgde op het bloedige optreden van Assad, waarbij de Emiraten de kant kozen van de gewapende opstandelingen. Maar het is de Arabische leiders duidelijk geworden dat Assad niet vertrekt, en dus kiest een aantal landen toch maar voor toenadering.

“De opening van onze ambassade is de eerste stap voor de heropening van andere Arabische ambassades”, liet het ministerie van buitenlandse zaken van het emeritaat weten.

Toenadering Naar verluidt zou Bahrein, dat ook de kant koos van de opstandelingen, ook zijn ambassadeur weer terugsturen naar Damascus. De Golfstaten zouden met toenadering tot Assad willen voorkomen dat Turkije aan invloed wint in de regio. De Golfstaten zouden met toenadering tot Assad willen voorkomen dat Turkije aan invloed wint in de regio Eerder hervatte buurland Jordanië de handel met Syrië, waarbij de grens weer openging. Deze maand kreeg Assad bezoek van de Soedanese president Omar al-Bashir en besloot Tunesië de vluchten naar Syrië weer te hervatten. Mogelijk zal Syrië ook weer terugkeren in de Arabische Liga, een politiek samenwerkingsverband tussen Arabische landen. Syrië werd zeven jaar geleden uit de Liga gegooid vanwege de strijd. Volgens de Emiraten is er consensus nodig onder de leden voor de terugkeer van Assad, maar waarschijnlijk is een meerderheid voor. De Egyptische secretaris-generaal van de Arabische Liga zei in april dat de verbanning van Syrië uit de Liga 'overhaast' was. De Egyptische regering, die het dichts bevolkte land binnen de Liga vertegenwoordigt, wil Syrië ook weer verwelkomen.

