Syrische burgeroorlog trof kinderen in 2016 harder dan ooit

Een gewonde moeder met haar gewonde kinderen na een bombardement bij Damascus. © afp

Minstens 652 kinderen werden vorig gedood: een stijging met 20 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Van hen kwamen 255 om in of nabij een school. Voor 1,7 miljoen Syrische kinderen is er helemaal geen school, één op de drie gebouwen is onbruikbaar, vaak in beslag genomen door gewapende groepen.



De burgeroorlog in het land duurt al zes jaar. Meer dan 850 kinderen werden in 2016 gerekruteerd om te vechten in het Syrisch conflict, meer dan twee keer zoveel als in 2015. Kinderen worden geronseld om aan het front te vechten, of zelfs als beulen, zelfmoordenaars of gevangenisbewakers, zo schrijft Unicef.

Getraumatiseerd Door de oorlog nemen gezinnen in Syrië extreme maatregelen om te overleven: kinderen worden uitgehuwelijkt of aan het werk gezet. In meer dan twee derde van de gezinnen werken kinderen om hun familie te ondersteunen, soms in extreem zware omstandigheden. Vorige week bracht Save the Children een alarmerend rapport uit over de psychische gesteldheid van Syrische kinderen die zwaar getraumatiseerd zijn door de oorlog.



Na zes jaar van gewapende strijd zijn nu bijna 6 miljoen kinderen afhankelijk van humanitaire hulp, twaalf keer zoveel als in 2012. Miljoenen kinderen zijn ontheemd: 2,3 miljoen kinderen leven als vluchtelingen in Turkije, Libanon, Jordanië, Egypte en Irak.

