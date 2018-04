Syrisch bewind beschuldigd van gifgasaanval in Douma

De Syrische hulporganisatie de Witte Helmen spreekt van een gifgasaanval waarbij zeker zeventig doden zijn gevallen. De hulporganisatie Syrian American Medical Society (SAMS) maakt melding van een aanval met chloorgas op een ziekenhuis en een nabijgelegen gebouw, en van tientallen doden.

Lees verder na de advertentie

SAMS en de Witte Helmen spreken in een gezamenlijke verklaring van een gruwelijke aanval en bepleiten een onderzoek ter plekke.

De BBC meldt dat de mensenrechtenorganisatie Syrian Observatory for Human Rights, die gevestigd is in Engeland, uitgaat van 86 doden. De organisatie zegt dat dit aantal waarschijnlijk nog stijgt, gezien de vele mensen die in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen.

In Oost-Ghouta is eerder sprake geweest van een gifgasaanval. Op 21 augustus 2013 vond de eerste chemische aanval plaats van het Syrische regime op haar burgers

Op Twitter circuleren beelden van slachtoffers die in kelders door de gifgasaanval gestikt zouden zijn. Officiële bronnen hebben de aanval en het dodental niet bevestigd.

Tekst loopt door onder de foto

Slachtoffers van de gifgasaanval in Douma. De foto is een still uit een video van de hulporganisatie de Witte Helmen. © AFP

De Syrische regering spreekt de beschuldiging van de gifgasaanval tegen. Het zouden leugens zijn die de rebellen van Jaish al-Islam (‘het Leger van de Islam’) verspreiden.

Ook Rusland, een bondgenoot van Syrië, wijst de berichten over het gebruik van gifgas stellig van de hand. Volgens het ministerie van buitenlandse zaken in Moskou gaat het om onterechte beschuldigingen, waarmee tegenstanders van het Syrische bewind hun eigen geweld willen rechtvaardigen.

Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft een verklaring naar buiten gebracht als reactie op de mogelijke aanval: “Deze berichten zijn, als ze worden bevestigd, verschrikkelijk en vragen om een onmiddellijke reactie van de internationale gemeenschap.”

In Oost-Ghouta is eerder sprake geweest van een gifgasaanval. Op 21 augustus 2013 vond de eerste chemische aanval plaats van het Syrische regime op haar burgers. De troepen van president Assad zette daarbij het gas sarin in, dat de zenuwen verlamt. Honderden Syriërs kwamen daarbij om het leven.