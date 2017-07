Syriëganger Victor D. wil terug naar Nederland, maar kan hulp wel vergeten

Hij houdt er rekening mee dat het hem niet lukt om Nederland te bereiken. Daarom schreef Syriëganger Victor D. een open brief aan de rechter in Rotterdam. "Ik hoop dat ik u bij deze voldoende heb geïnformeerd over wie ik ben en waar ik voor sta, mocht het zo zijn dat ik de tocht naar Nederland niet overleef", eindigt het bericht op zijn Facebookpagina.

Lees verder na de advertentie

De 29-jarige D., beter bekend als Zakariyya, is een van de tien Nederlandse uitreizigers die het Openbaar Ministerie graag veroordeeld zou zien door de Rotterdamse rechtbank, ook al bevinden zij zich nog in IS-gebied. Maar de rechter besloot eind vorige maand de behandeling uit te stellen tot januari. Verdachten hebben het 'fundamentele recht' om hun eigen zaak bij te wonen. En zolang het niet duidelijk is of de Syriëgangers daar gebruik van willen maken, ziet de rechter geen reden om haast te maken.

Het OM had wel haast. Als de uitreizigers veroordeeld zijn, kunnen ze direct bij terugkeer in Nederland hun straf uitzitten. Dat moet het risico beperken. Nu terreurgroep IS harde klappen krijgt en de verwachting is dat er meer strijders terug zullen komen, staan de veiligheidsdiensten op scherp.

Het OM wil met de vervolging ook een boodschap afgeven: de rechtsstaat heeft geen afscheid genomen van deze Syriëgangers. Die is nog steeds op hen van toepassing, of zij nu willen of niet.

Liever kwijt dan rijk Dat is een andere houding dan die van de Nederlandse regering. Die is de Nederlanders die meedoen aan de gewapende strijd van IS liever kwijt dan rijk. Zo heeft de minister van veiligheid en justitie sinds maart de mogelijkheid het Nederlanderschap af te pakken van de mensen die zich in IS-gebied bevinden. Tenminste, zolang de persoon een dubbele nationaliteit heeft, want stateloosheid moet worden voorkomen. Victor D. staat sinds december 2015 op de nationale ter­ro­ris­ten­lijst De maatregel werd tot nu toe nog niet toegepast, zegt een woordvoerder het het ministerie. Ook Victor D., een bekeerling uit Overijssel, is nog gewoon Nederlander. Dat betekent dat als het hem lukt om IS-gebied te verlaten en een Nederlands consulaat te bereiken, hij bijstand krijgt. In de praktijk zal dat betekenen dat de marechaussee hem terugbrengt naar Nederland en dat hij wordt aangehouden. Maar de Nederlandse overheid zal zeker niet uit zichzelf de helpende hand uitsteken naar Syriëgangers die terug willen komen. Dat D. in zijn open brief beweert niet naar IS-gebied te zijn vertrokken om dood en verderf te zaaien, maar dat hij ging om het leed van de Syrische bevolking te verzachten, doet daar niets aan af, stelt de woordvoerder van het ministerie. Hij is vertrokken naar IS-gebied terwijl hij wist wat daar gaande was. Sinds december 2015 staat D. op de nationale terroristenlijst, samen met 104 anderen. Dat betekent dat zijn banktegoeden bevroren zijn. Mocht hij zijn rechtszaak in januari willen bijwonen, dan zal hij het voorlopig dus op eigen houtje moeten doen. Een bijzonder gevaarlijke onderneming, benadrukte zijn advocaat eerder in de rechtbank. D. wil wel voor de rechter verschijnen, maar de vraag is of dat kan.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.