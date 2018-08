Syriëganger houdt zich niet aan afspraken en moet terug de cel in

De verplichte gesprekken waren onderdeel van de voorwaardelijke gevangenisstraf van 242 dagen die R. vorig jaar kreeg nadat hij een poging had gedaan naar Syrië te reizen.

De 28-jarige Utrechter komt wel opdagen op afspraken en laat volgens de rechter 'een positieve ontwikkeling zien', bijvoorbeeld door het vinden van een nieuwe baan. Maar daarmee houdt hij zich nog niet aan de voorwaarden die hem vorig jaar werden opgelegd. Inhoudelijk komen de betrokken deskundigen namelijk niets te weten over zijn gedachtengoed of motivering.

Ook tijdens de zitting twee weken geleden hield R. zijn lippen daarover op elkaar, merkt de rechtbank op. Wat hij wel uitte, is wantrouwen jegens de overheid en frustratie over de autoriteiten. R. vindt dat ze hem alleen maar tegenwerken, terwijl hij juist zijn leven op de rit heeft gekregen.

Herhaling

Ondertussen denken deskundigen dat de kans dat de man in herhaling valt nog altijd groot is. Juist daarom is het zo belangrijk dat hij begeleid wordt en kiest de rechter ervoor in te grijpen.

De Utrechter deed vorig jaar een poging naar Syrië te reizen om zich aan te sluiten bij terreurgroep IS. Hij had contact met andere IS-sympathisanten, had een vliegticket naar Teheran geboekt en een groot geldbedrag op zak toen hij werd opgepakt. Dat gebeurde in Utrecht - R. kwam niet ver, omdat zijn vader de politie had gebeld.

Het Openbaar Ministerie had aan de rechter kunnen vragen R. de volledige straf van 242 dagen uit te laten zitten. Dat de officier van justitie de eis beperkte tot negentig dagen komt voort uit de wens hem te kunnen blijven volgen. Zit hij zijn straf uit, dan vervallen alle voorwaarden waaraan hij zich moet houden en daarmee ook de controle.

De rechter gaat mee met de redenering van het OM. Ook wordt de proeftijd van de man met een jaar verlengd en blijven de overige 152 voorwaardelijke dagen staan, voor het geval hij opnieuw de fout in gaat. Naast een verplichting inhoudelijke gesprekken te voeren, heeft de man een gebiedsverbod rond vliegvelden en een contactverbod met andere jihadisten.