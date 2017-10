Syrië en Irak moeten krachten bundelen om IS genadeklap te geven

Islamitische Staat heeft in Syrië en Irak geen stad van betekenis meer in handen, maar de strijd tegen de terreurbeweging gaat door. Het gevaar is dat uiteenlopende prioriteiten bij de tegenstanders van IS een definitieve vernietiging van de groep in de weg staan. De kans op zo'n beslissende overwinning is namelijk reëel. De snelle opkomst van IS in 2014 en haar grote reikwijdte vormen tegelijkertijd haar achilleshiel.

De beweging dankt haar groei eerder aan de zwakte van haar vijanden, dan aan eigen kracht. Dankzij een gedemotiveerd Iraaks leger en een burgeroorlog in Syrië kon zij in mum van tijd steden innemen. Daarna sloten duizenden buitenlandse jihadgangers zich aan, en bood de oliehandel een inkomstenbron. Zo bleef IS een vreemd kwaadaardig gezwel in de gebieden die zij regeerde. Men hoefde niet, zoals een traditionele guerrillabeweging, diep verweven te raken met lokale gemeenschappen om aan strijders en schuilplaatsen te komen. Nu IS haar steden verliest, heeft zij weinig om op terug te vallen.

Onderlinge strijd De Verenigde Staten willen daarom zorgen dat bondgenoten op de grond tempo in de strijd houden. Het gevaar is dat, nu de dreiging van IS afneemt, de Iraakse regering en de Koerden in Noord-Irak de aandacht verleggen naar een onderlinge strijd. Dat zou Iraakse militairen afleiden van een aanstaand offensief om langs de Eufraat op te rukken richting het stadje Rawa. In deze strook bij de rivier liggen de laatste IS-stadjes in Irak. Westerse militairen blijven zich richten op hun kerntaak: zorgen dat zoveel mogelijk westerse Syriëgangers de dood vinden Bij een offensief in deze regio zullen westerse militairen zich blijven richten op hun kerntaak: zorgen dat zoveel mogelijk westerse Syriëgangers de dood vinden. Iedere terugkeerder is per slot van rekening een potentiële terrorist, zo is de gedachte, en in Europese rechtssystemen staat een Syriëganger vaak na een paar jaar gevangenis weer op straat. In Raqqa gaven de Amerikanen en de Koerdisch-Arabische militie SDF lokale IS-strijders dan ook een vrijgeleide, maar buitenlandse jihadgangers werden gebombardeerd. Het Syrische leger heeft ondertussen een tweeledig doel. Damascus wil zijn grondgebied op IS heroveren, maar ook voorkomen dat de SDF terreinwinst boeken. Daarom trekt het Syrische leger bij het stadje Al-Mayadeen de Eufraat over om een corridor naar de Iraakse grens in handen te krijgen, voordat de Koerden dit gebied op IS veroveren. Daarna kunnen Syrische militairen optrekken naar de grensovergang bij Abu Kamal, en IS langzaam terugdringen. De strijd tegen de SDF kan eventueel later volgen. Het Syrische leger heeft een tweeldig doel: gebied van IS heroveren en voorkomen dat de Koerden terreinwinst boeken Grote vraag is of Irak en Syrië hun optreden gaan coördineren. Damascus heeft daar op korte termijn ogenschijnlijk weinig belang bij, want het is voor Assad handig als de IS-strijders in Syrië naar Irak kunnen uitwijken. Dat verlicht het werk voor de Syriërs. Het Syrische leger heeft namelijk nog een lange oorlog voor de boeg, en moet zijn krachten doseren. Om de macht over Syrië te herstellen, wachten zware gevechten met rebellen in het westen van het land, en mogelijk met de Koerden in het noorden.