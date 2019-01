Sven Kramer hervindt zijn bravoure met Europese titel allround

Precies op de plek waar Sven Kramer als broekie in 2007 zijn zegereeks liet beginnen, kreeg hij gisteren zijn branie terug. Na een moeizaam voorseizoen, waarin hij wederom kampte met rugpijn, won hij dit weekend zijn tiende Europese titel in het zonnige Italiaanse bergdorp Collalbo.

Op het podium, met op de achtergrond besneeuwde bergtoppen, sloeg hij even de handen voor zijn hoofd, alsof hij het zelf niet kon geloven. “Na zo’n voorseizoen kwam ik eerder in vorm dan ik eigenlijk had gedacht.” Zijn zege behoorde daarom tot een van de mooiere uit zijn carrière, vertelde hij na afloop. Patrick Roest werd tweede, de Noor Sverre Lunde Pedersen won brons.

Kramers verhaal in Collalbo kreeg met zijn titel een kop en een staart. Twaalf jaar geleden was juist hier de plek waar hij voor het laatst niet als favoriet was gestart bij een Europees kampioenschap. Destijds was hij de schaatser die zijn eerste grote titel nog moest winnen. Uiteindelijk won hij zo gemakkelijk van zijn Italiaanse rivaal Enrico Fabris, dat hij tijdens zijn 10 kilometer ging ‘pierewaaien’, zoals zijn coach Gerard Kemkers zei.

Sokken Het was een ‘mentale overmacht’ die Kramer voelde, toen, in 2007. Hij kon winnen waar en wanneer hij maar wilde. Het was een overmacht die hij tot dit jaar niet kwijtraakte, zelfs al schaatste hij in 2011 en 2014 niet. Negen keer werd hij in de tussentijd zowel wereld- als Europees kampioen, en vier keer olympisch kampioen. ‘Ik heb liever niet zo’n spannend toernooi’ Dit jaar, en eigenlijk al sinds de nog gewonnen 5 kilometer op de Spelen, was het alleen nog geen pierewaaien. Kramer reed een goede trainingswedstrijd in oktober, maar vertilde zich daarna aan een koffer. Zijn rug protesteerde hevig, hij kon zijn sokken niet aandoen. Na een verdwaalde 1500 meter op een wereldbekerwedstrijd in Japan koos hij voor een herstelperiode in eigen land. Op de NK afstanden eind december reed hij voornamelijk achter ploeggenoot Patrick Roest aan, en hij liet de 10 kilometer schieten. Het ging allemaal niet lekker. Her en der viel het woord ‘stoppen’. Kramer zelf trainde door. Volgens coach Jac Orie hoefden er geen trainingen uit het schema gehaald te worden. Het resultaat volgde dit weekend. Hij voelde zijn dominantie weer, ook al was het nog steeds geen pierewaaien. “Zaterdag kon ik de schade beperkt houden. Vandaag kon ik echt aanvallen, een tactisch plan maken, dat tot uitvoering brengen en het laten lukken. Dat is het spel van sport en geeft een fijn gevoel.”

Krameriaans Kramer (32) reed het hele weekend weer met zichtbaar bravoure, ook al werd hij een beetje geholpen door twee slechte ritten van zijn concurrent en ploeggenoot Patrick Roest. Zijn zelfvertrouwen zat in kleine dingen. Zaterdag al, na zijn gewonnen 5 kilometer (de eerste die hij won sinds de Spelen). Toen kwam hij met een bijna typisch Krameriaans onderkoelde uitleg van zijn dag. “Ik heb liever niet zo’n spannend toernooi.” Gisteren nam hij na afloop van de wederom gewonnen 1500 meter bij het uitrijden de buitenbocht en zwaaide met een brede glimlach naar de kleine Kramer, die zijn vader al dan niet bewust aan het aanmoedigen was. Te zien was een man die nog over had. Iemand die zich goed voelde. Wat ook een fijn gevoel gaf, was de setting − en de wederom Nederlandse hegemonie met drie van de vier titels. Kramer is fan van wedstrijden in de buitenlucht, ook al komt het hem als fysieke schaatser niet altijd goed uit. Het is goed voor de sport. Collalbo ligt Kramer wel. Hij komt er vaak op trainingskamp. Het eten is er lekker, er kan in het dal goed worden gefietst en de ijsbaan ligt op hoogte (zo’n 1200 meter). Belangrijk voor het aanmaken van rode bloedlichaampjes.