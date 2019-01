Sven Kramer hervindt zijn branie met Europese titel allround

Kramer (32) reed het hele weekend dominant. Zijn zelfvertrouwen zat in kleine dingen. Zaterdag al, na zijn gewonnen 5 kilometer (de eerste die hij won sinds de Spelen). Toen kwam hij met een bijna typisch Krameriaans onderkoelde uitleg. “Ik heb liever niet zo’n spannend toernooi.”

Zondag nam hij na afloop van zijn wederom gewonnen 1500 meter bij het uitrijden de buitenbocht en zwaaide met een brede glimlach naar de kleine Kramer, die vader aan het aanmoedigen was. Daar reed een man in vorm, eentje die blij was met zichzelf. Een bidon vol drinken zat bijna vastgeplakt aan zijn mond.

Pierewaaien

Kramers verhaal in Collalbo kreeg met zijn titel een kop en een staart. Elf jaar geleden was juist Collalbo de plek waar hij niet als favoriet was gestart bij een Europees kampioenschap. Destijds was hij de schaatser die eigenlijk pas net kwam kijken, ook al had hij al zilver gewonnen op de 5 kilometer bij de Spelen in Turijn. Uiteindelijk won hij zo gemakkelijk van zijn rivaal Enrico Fabris, dat hij tijdens zijn 10 kilometer ging ‘pierewaaien’, zoals zijn coach Gerard Kemkers destijds zei.

Het was een ‘mentale overmacht’ die Kramer voelde, toen, in 2007. Hij kon winnen waar en wanneer hij maar wilde. Het was een overmacht die hij tot dit jaar niet kwijtraakte, zelfs al schaatste hij in 2011 en 2014 niet. Negen keer werd hij in de tussentijd zowel wereld- als Europees kampioen, vier keer olympisch kampioen.

Dat pierewaaien, dat kon dit weekend niet, zeker niet gezien de voorgeschiedenis. Kramer reed een goede trainingswedstrijd in oktober, maar vertilde zich daarna aan een koffer. Hij reed een verdwaalde 1500 meter op een wereldbekerwedstrijd in Japan, daarna koos hij voor een herstelperiode in eigen land. Op de NK afstanden eind december reed hij voornamelijk achter ploeggenoot Patrick Roest aan, en hij paste voor de 10 kilometer.