Suriname wil excuses van Blok voor 'destabiliserende en denigrerende' uitspraken

Volgens Paramaribo zijn Bloks opmerkingen ‘destabiliserend en denigrerend’, met als kennelijk doel ‘de moeizaam verworven eenheid onder de Surinaamse bevolking en de door haar gevestigde democratische rechtsorde negatief te belichten’. Nederlands vertegenwoordiger in Paramaribo, de tijdelijk zaakgelastigde, is ter verantwoording geroepen.

Blok noemde de voormalige Nederlandse kolonie een ‘failed state’ (mislukte staat), omdat de verschillende bevolkingsgroepen er niet goed zouden samenleven. Volgens Paramaribo is Suriname juist een ‘vreedzaam bij elkaar levend volk’ en een ‘harmonieus geheel’.

'Heel kwalijk'

Volgens overheidsorgaan Nationaal Informatie Instituut (NII) zijn de uitspraken van Blok bedoeld om 'Suriname en haar bevolking internationaal negatief af te schilderen' zodat Suriname internationaal geïsoleerd raakt. Zijn uitspraken zouden kunnen horen bij een 'mogelijke agenda van herkolonisatie', aldus het NII.

Ook de Surinaamse oppositie ­hekelt Bloks uitlatingen. Chan Santokhi, voorzitter van de politieke partij VHP, denkt dat de minister weinig weet van de situatie in zijn land. “Suriname is een multiculturele samenleving waar alle bevolkingsgroepen vreedzaam naast elkaar leven”, zegt hij op website De Ware Tijd.

Gregory Rusland, voorzitter van de oppositiepartij NPS noemt de uitlatingen van Blok ‘heel kwalijk’. Volgens hem is de voormalige kolonisator medeverantwoordelijk voor de problemen die er wel zijn. “Het was juist een bewuste politiek van Nederland dat wij in de huidige positie zitten.”

De uitspraken van de minister staan voor Suriname in schril contrast met de wens van de Nederlandse regering om de relatie met Suriname te normaliseren. Dat zou betekenen dat Nederland weer een ambassadeur kan afvaardigen. In juli vorig jaar verbood president Desi Bouterse de komst van ambassadeur Anne van Leeuwen, omdat Nederland zich te veel met de binnenlandse aangelegenheden van Suriname zou bemoeien. Het negatieve reisadvies van Nederland voor Suriname is daar een voorbeeld van, aldus het NII.