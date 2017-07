Suriname schrikt van anti-terreuractie in Paramaribo

De centrale moskee die in hartje Paramaribo pal naast een synagoge staat; het is het bekendste symbool van het multi-etnische Suriname, en eveneens hét beeld dat elke Surinamer gebruikt wanneer die gezegd wil hebben dat alle etnische groepen van het land ook nog eens in volledige harmonie met elkaar samenleven.

Op het nieuws dat tientallen gemaskerde en tot de tanden bewapende politieagenten afgelopen zondag meerdere islamitische terreurverdachten arresteerden, onder wie minstens twee Nederlanders, wordt in Suriname dan ook geschrokken gereageerd. "Wij zijn de grootste moslimorganisatie van het land, maar van enig radicalisme waren wij tot nu toe helemaal niet op de hoogte. Laat staan van terrorisme", vertelt Michel Soebhan, voorzitter van de Surinaamse Moslim Associatie in dagblad De West.

"Geradicaliseerde moslims zijn bij ons zeker niet welkom. Ze blijven daardoor ver uit onze buurt."

Ook de buren van de twee Nederlandse broers, beiden dertigers die iets buiten het stadscentrum een slagerij annex broodjeszaak runnen, bekomen nog van de schrik. "Ik woon hier al zeven jaar en heb nooit iets vreemds meegemaakt. Het zijn zeer correcte en hardwerkende jongens", vertelt buurvrouw Shanti Ramautar tegen de NOS. "Ik geloof dit niet. De autoriteiten moeten snel met bewijzen komen", zegt ze.

De verdachten worden vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Paramaribo, die over hun verdere detentie zal beslissen. Volgens lokale kranten planden zij een aanslag op de Amerikaanse ambassadeur in Suriname, al ontkende het Surinaamse ministerie van justitie dat dinsdag al meteen in een persbericht.

Geen onbekend fenomeen

Opvallend detail: een van de twee Nederlandse mannen is getrouwd met een dochter van voormalig rebellenleider Ronnie Brunswijk. Die dochter, zelf ook moslim, werd eveneens gearresteerd, maar al snel weer vrijgelaten.

Hoewel het de allereerste keer is dat geradicaliseerde moslims aanslagen in Suriname zouden hebben beraamd, is moslim-extremisme in de Caribische regio geen onbekend fenomeen. Twee jaar geleden werd een Jamaicaanse tiener de toegang tot Suriname ontzegd. Surinaamse autoriteiten vermoedden dat die via Nederland en Turkije wilde doorreizen naar Syrië, om zich daar aan te sluiten bij de terreurgroep IS.

Vanuit Trinidad en Tobago vertrokken intussen al naar schatting 130 moslims naar Syrië en Irak. In 2015 waarschuwde het Amerikaanse leger voor teruggekeerde Syrië-strijders uit de Cariben die zouden kunnen doorreizen naar de Verenigde Staten, om daar aanslagen te plegen. "De kleine landen in de Cariben hebben vaak de middelen en het geld niet om teruggekeerde moslim-extremisten in de gaten te houden", klonk het toen.