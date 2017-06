Superrijken bereiden zich in luxe voor op het einde der tijden

Meestal zijn het buitenissige bebaarde mannen in camouflagepak die denken dat de wereld binnenkort vergaat. Maar de groep die zich prepareert voor catastrofes breidt uit. Techmiljardairs uit Silicon Valley sluiten zich nu ook aan.

Steeds meer Amerikaanse miljardairs kopen grote lappen land op afgelegen plaatsen. Daar bouwen ze flinke huizen, niet zelden voorzien van een betonnen bunker. Veel van hen hebben een privévliegtuig paraat. Daarmee zijn ze vliegensvlug bij hun veilige onderkomen.

En niet alleen bunkers en vliegtuigen moeten de rijken beschermen tegen naderend onheil. Steve Huffman, de oprichter van nieuwswebsite Reddit, heeft naar eigen zeggen wapens en munitie ingeslagen. Daarmee kan hij zich een tijdje verschansen in zijn huis als de wereld verkeert in chaos.

Of wat als kunstmatige intelligentie banen overbodig maakt en ­inkomensverschillen maar blijven groeien? Dan keert het volk zich misschien tegen de rijken en dan zijn dikke muren wel belangrijk.

Wat als de technologie langdurig faalt door een cyberaanval? En wat als alle gps-systemen gehackt worden? Dan is de voedselbevoorrading onzeker. Een veilig heenkomen met goed gevulde kelder is dan wel handig, is de gedachte in Silicon Valley.

Deze nieuwe groep onheilsprofeten verschilt wel van de traditionele ‘doomsday preppers’, zoals ze in Amerika bekend staan. Die geloven doorgaans dat de apocalyps wordt veroorzaakt door god, een dodelijk virus of een asteroïde die op de aarde knalt. De miljardairs uit San Francisco vrezen naast de natuur vooral ook hun medemens.

Meer dan de helft van alle Silicon Valley miljardairs heeft een persoonlijk rampenplan, bezweert Reid Hoffman. De medeoprichter van netwerksite LinkedIn deed zijn opzienbarende uitspraak tegen de New Yorker.

Paradox

Aan de ene kant wil de financiële elite in San Francisco de wereld ontwrichten met moderne technologie. Aan de andere kant bereidt ze zich voor op de dag dat dat daadwerkelijk gebeurt.

Het is trouwens niet zo dat die dag er per se aan zit te komen, weten ook de steenrijke techneuten. Volgens Yishan Wong, ooit medewerker van Facebook en voormalig directeur van Reddit, is het een kwestie van kosten en baten. En de kosten van een kogelwerend stulpje zijn voor een miljardair nu eenmaal te overzien.

Het bekendste voorbeeld van zo’n stulpje is die van Larry Hall. Deze ondernemer kocht een afgedankte raketsilo, groef hem in en bouwde het gevaarte om tot een fort. Nu is Halls luxe silo onder meer voorzien van een hondenuitlaatpark, een ­tilapiatank om vis te fokken en een bioscoop.

Wie nog op zoek is, heeft pech. Alle twaalf appartementen in de silo zijn verkocht. En mocht het noodlot toeslaan, ga dan niet naar Hall. Hij heeft bewapende beschermers in dienst, waaronder een sluipschutter.

Voor Nederlanders die goed voorbereid willen zijn op het einde van de wereld zoals we die kennen, is er de site Doomsday-preppers.nl. Die webpagina is voorzien van tips en houdt het wereldnieuws nauwlettend in de gaten. Dit alles met de veelzeggende slagzin: ‘Omdat het slechts een kwestie van tijd is’.