Superpaard Zenith mag bijna gaan genieten van zijn pensioen

Herman Voort weet het nog goed. De fokker van Zenith, het succespaard van Jeroen Dubbeldam dat dit weekend met pensioen gaat, was zelf bij de geboorte van het paard. Dat was vijftien jaar geleden in het dorp Den Ham in Overijssel. “Ik heb die beentjes in handen gehad”, vertelt Voort. Hij weet niet meer precies hoe de bevalling ging, maar wel dat het soepel verliep. “Zenith was het eerste veulen van de moeder. Dan is het altijd afwachten hoe het gaat. Soms is de moeder heel zenuwachtig, andere keren gaat het goed.” Het dier was een ‘goed veulen’.

Lees verder na de advertentie

Voort maakte Zenith zadelmak. Toen de bruine ruin vier was, werd hij verkocht aan een ruiter in Engeland. Op zes- en zevenjarige leeftijd werd hij daar twee keer nationaal kampioen. Een jaar later spotte ruiter Jeroen Dubbeldam Zenith voor het eerst op een wedstrijd in Duitsland. De ruiter benaderde het springpaardenfonds, dat paarden aanschaft om Nederlandse ruiters te helpen, om een bod te doen.

Computeranimatie Vanaf dat moment vormden Zenith en Dubbeldam een bijzonder koppel. Voort is het duo altijd blijven volgen, zeker toen het paard terugkwam naar Nederland. Na de wereldtitel in 2014 werd het duo in 2015 individueel Europees kampioen in Aken. Voort zegt niet snel geëmotioneerd te zijn, maar hij kon amper geloven wat hij toen in Aken zag. “Dat is het hoogste niveau wat ik ooit heb gezien in de springsport. Zenith sprong heel hoog en breed. Hij sprong vijf omlopen, en in geen van die vijf keer raakte hij een balk. Het leek wel een computeranimatie, zo strak als het eruit zag.” In 2016 was Dubbeldam met Zenith op de Olympische Spelen in Rio de favoriet voor olympisch goud. Het duo reed in de olympische finale net buiten de tijd, waardoor het podium gemist werd. Dubbeldam was ontroostbaar. Hij wist dat hij daarna afscheid moest nemen van het dier. Omdat het springpaardenfonds de gemaakte investeringen terug moest verdienen, werd Zenith geveild. Het succespaard was op internet te koop voor de hoogste bieder. Fokker Voort werd er misselijk van. “Die online veiling vond ik maar niks. Een paard is geen product dat je zomaar online kunt zetten. Ik had liever gezien dat ze vanuit hun netwerk enkele ruiters zouden benaderen. Zenith kun je niet zomaar bij iedereen neerzetten.”

Snoep en wortels Voort doelt op het onstuimige karakter van het paard. Zenith staat bekend als moeilijk handelbaar. Dubbeldam is een van de weinige ruiters die precies weet hoe hij met het paard om moet gaan. “Zenith en Dubbeldam bestaan niet los van elkaar”, zegt verzorgster Morgan Tresch. “Als je ze ziet is het een eenheid.” Tresch ziet hoe rustig Zenith bij Dubbeldam is. Dat krijgen er maar weinig voor elkaar. Zelf kostte het haar even de tijd om zijn vertrouwen te winnen. “Ik heb hem in het begin heel erg verwend, nam veel snoep en wortels voor hem mee. Als hij je eenmaal vertrouwt, krijg je alles gedaan.” Ondanks al het succes bleek er weinig animo voor het dier op de veiling. De hoogste bieding was slechts 800.000. Een schijntje voor zoveel talent. Er werd geen goede eigenaar gevonden, dus bleef Zenith bij Dubbeldam. Nu is het tijd voor zijn pensioen. Op Indoor Brabant neemt hij dit weekend afscheid. Daarna gaat hij de wei in, waar succespaard De Sjiem ook geniet van zijn pensioen. Verzorgster Tresch denkt dat Zenith begrijpt dat het een bijzonder weekend is. Ze zit veel bij hem in de stal, waar mensen haar deze dagen veel aanschieten voor een kort praatje over Zenith. “Ik denk dat hij voelt dat ik er emotioneel onder ben. Hij voelt dat. Soms duwt hij even met zijn snuit tegen me aan. Alsof hij wil zeggen: mama, het komt wel goed.”

Lees ook: