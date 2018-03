Supermarktklant wil liever geen suiker, behalve als het in snoep zit

Wat staat er stevig op nummer 1 in de jaarlijkse Merken Top 100? Marlboro-sigaretten. Nederlandse supermarkten verkochten vorig jaar voor 455 miljoen euro van het sigarettenmerk, zo berekende onderzoeksbureau IRI in opdracht van Foodmagazine. In de top 16 staan zes sigarettenmerken, ook Camel, L&M, John Player Special, Lucky Strike en Pall Mall.

Lees verder na de advertentie

Cola Zero gaat als een speer, vruchtensappen krijgen de klappen. Kwark en yoghurt groeien hard ten koste van zoete desserts

Biermerken zijn ook goed vertegenwoordigd. Op vier staat Heineken met 263 miljoen euro omzet, op plek elf Grolsch en op twaalf Hertog Jan. Roken en drinken we meer dan dat we brood eten? Nee natuurlijk niet. Verse producten als vlees, groente, fruit en brood draaien een veel grotere omzet in supermarkten, maar dat zijn geen A-merken.

In 2017 had de supermarktbranche een omzet van 37,4 miljard euro en daarvan ging ruim 16,4 miljard naar versproducten en ‘maar’ 8,3 miljard euro naar de honderd meest verkochte merken. En dan gaat het alleen over A-merken die in meerdere supermarkten worden verkocht. De thuismerken zijn niet meegenomen in het overzicht.

Hogere accijnzen Dat sigaretten zo hoog scoren heeft vooral te maken met prijsstijgingen en accijnzen, analyseert Sjors van Beekveld van onderzoeksbureau IRI. Maar er worden ook meer sigaretten verkocht in de supermarkten, ondanks de onmogelijkheid om zelf rookwaren uit de schappen te pakken. Dat komt vooral doordat veel andere verkooppunten sluiten. Dat voordeel voor supermarkten zal nog groter worden, nu onlangs ook Kruidvat en Trekpleister bekendmaakten te stoppen met tabaksverkoop. Bovendien verruimen supermarkten hun openingstijden nog altijd en daar heeft de tabaksverslaafde baat bij, die om half tien ’s avonds merkt dat hij zonder nicotine zit. De koffie van Douwe Egberts zakte hard in een jaar tijd, van plek twee naar plek acht. Hoe kan dat? Van Beekveld: “Dat is simpel te verklaren. Senseo en L’Or waren van DE en zijn in 2017 op zichzelf staande merken geworden. Senseo komt daardoor vanuit het niets binnen op 39, en het merk DE daalt.”