Supermarkt De Spar: een bescheiden wereldspeler die in Nederland een opvallende opleving doormaakt

Wie echter dacht dat die tijd voorgoed achter ons ligt, heeft het mis. Want de kleine super leeft weer eendrachtig op en het is de SPAR die de toon zet met liefst vijf kleine supermarkt-formats: buurt (kleine supers in dorpen en wijken), city (binnensteden), enjoy (campings en vakantieparken), university (universiteitscampussen) en express. Vooral met die laatste formule, mini-markten op Texaco en ESSO tankstations, groeit SPAR als kool. Het bedrijf opent op dit moment twee van die express-winkels per week.

“Vorig jaar hebben we 98 winkels met die formule geopend en dit jaar komen er nog eens 70 kleine supers op tankstations bij”, zegt John van der Ent, algemeen directeur van SPAR Nederland. Ook de luxe gemakssupers in stedelijke gebieden doen het goed. In 2010 verscheen aan de Glashaven in Rotterdam de eerste SPAR City. Uiteindelijk ziet het bedrijf ruimte voor honderd stadswinkels.

SPAR is eigendom van het beursgenoteerde Sligro (45 procent), Plus Holding (45 procent) en de ondernemers, die de overige 10 procent in een eigen holding vertegenwoordigen. Die ondernemers runnen de winkels zelfstandig, waarbij ze gebruik maken van de collectieve logistiek en inkoopkracht van SPAR, dat het Nederlandse hoofdkantoor en distributiecentrum in Waalwijk heeft staan.

SPAR-formule

Van der Ent: “Het is franchising, alleen wij geven de ondernemers een grotere rol, bijvoorbeeld over het assortiment dat ze willen voeren. Omdat onze winkels in wijken en buurten staan, hebben de ondernemers ook een sociale functie. Ze herkennen eerder eenzaamheid en spelen daarop in door bijvoorbeeld een koffietafel midden in de winkel neer te zetten. Daar zit niet per se een commercieel belang achter.”

Wie een SPAR-formule wil exploiteren, komt alleen door de selectie als hij of zij een sociaal-maatschappelijke antenne heeft. Van der Ent: “Wij noemen onze ondernemers niet voor niets ambassadeurs en soms zelfs burgemeesters.”

Die lokale rol vervult het supermarktbedrijf niet alleen in Achterveld of Zaandijk, maar wereldwijd, van Londen tot Canberra. Zelfs in Zimbabwe en Qatar zit een winkel met het dennenboompje. Met zo'n 13.000 winkels in 48 landen is het in Zoetermeer opgerichte SPAR ( door Adriaan van Well, in 1932) doodleuk een van de grootste foodretailers van de hele wereld, met een totale jaaromzet van zo'n 40 miljard euro.

“De Spar is een onderschat fenomeen, het paradepaardje achter de coulissen van de Nederlandse retail”, zegt Marieke van Helvoort-Segerink. “Dat komt omdat de opzet totaal anders is dan bij andere bedrijven. SPAR is ontstaan vanuit samenwerkende groothandelsbedrijven waarbij ondernemers de formule als een vrijwillig filiaalbedrijf voeren. Ze kunnen dus in alle vrijheid meeliften op inkoopvoordeel.”