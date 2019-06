Supermacht Amerika kan het recalcitrante Iran moeilijk accepteren

Voor de Amerikanen die al jarenlang met Iran willen afrekenen is het deze dagen erop of eronder. Een van hen, de havik John Bolton, zit als nationale veiligheidsadviseur van president Trump in een invloedrijke positie. Hij heeft al vaker oproepen tot een aanval.

De lijst met grieven die de geharde critici van Iran naar voren brengen is lang. Zo ontwikkelt het land ballistische raketten en steunde het rebellen die in buurland Irak na 2003 tegen de Amerikaanse bezettingsmacht vochten. Zo zou Iran verantwoordelijk zijn voor de dood van Amerikaanse militairen.

Maar onder deze concrete klachten zit een afkeer die nauwelijks via onderhandelingen en compromissen oplosbaar is. Toen radicale islamisten in 1979 de macht overnamen van de pro-Amerikaanse sjah, veranderde Iran van een nauwe bondgenoot in een openlijke uitdager van Washington. De mollahs gebruiken het vijandbeeld van de ‘Grote Satan’ in Washington om hun interne repressie te rechtvaardigen. Voor een supermacht als Amerika is zo’n uitgesproken tegenstander lastig te aanvaarden.

Gijzeling op ambassade

Iran laat openlijk zien dat er grenzen zitten aan de Amerikaanse macht. Van 1979 tot 1981 tartten de nieuwe Iraanse revolutionairen de VS voor de ogen van de wereld door Amerikaanse diplomaten te gijzelen op de ambassade in Teheran. Ook de Amerikaanse krijgsmacht sloeg een modderfiguur. Bij een mislukte reddingspoging stortten helikopters neer omdat ze tegen elkaar botsten. Drie jaar later sloeg een voorloper van Hezbollah, Iran’s nieuwe bondgenoot in Libanon, toe. Met een vrachtwagen vol explosieven werden 241 Amerikaanse militairen gedood in hun barak in Beiroet. Daarna vertrok de missie van Amerikaanse mariniers met de staart tussen de benen uit Libanon.

Iran zou een bedreiging vormen voor de wereldvrede, maar met een beperkte aanval eenvoudig te bedwingen te zijn

De voortdurend terugkerende waarschuwing onder Amerikaanse haviken is de vage aantijging dat Iran ‘de regio wil domineren’. Zij wijzen dan op invloed die Teheran in sommige landen heeft. Maar vanuit Iraans oogpunt is het niet meer dan normaal om als groot land invloed in de regio te hebben. Saudi-Arabië en Turkije doen precies hetzelfde.

In hun pleidooi voor militair optreden hanteren de tegenstanders van Iran vaak twee argumenten, die moeilijk verenigbaar lijken. Aan de ene kant zou het land een enorme dreiging voor de wereldvrede vormen. Een raketschild moet Europa bijvoorbeeld verdedigen tegen de mogelijkheid dat Iran raketten op het Westen afschiet. Aan de andere kant zou Iran relatief eenvoudig met een beperkte aanval op de knieën te dwingen zijn.