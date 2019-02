Supercoach Arjan Taaij is klaar voor de volgende klus. Maar welke is dat?

Nooit won het Groningse Lycurgus een prijs. Tot de supercup in 2015, waarna het prijzen bleef regenen bij de volleybalclub. Gisteren had Lycurgus de kans om de negende prijs in vier jaar tijd te winnen. Het Apeldoornse Dynamo voorkwam dat door Lycurgus in Zwolle met 3-1 (21-25, 25-17, 25-22 en 25-23) te verslaan.

Geen nieuwe prijs dus voor de mannen van Lycurgus, maar de vele titels die de laatste jaren al werden gewonnen zijn niet los te zien van Arjan Taaij, coach van Lycurgus. De 35-jarige Groninger speelde enkele seizoenen in de hoofdklasse met de club, maar zijn prestaties als trainer zijn vele malen groter. Dat komt volgens hem door een topsportklimaat te creëren en 'een beetje ongewoon doen'.

Dat topsportklimaat ontbrak decennialang bij Lycurgus. Natuurlijk was er een bepaalde vorm van beleid, anders is het als club onmogelijk om jarenlang in de hoofdklasse uit te komen, maar Lycurgus stond toch vooral bekend als club waar feestjes belangrijker waren dan het spelen van wedstrijden. Het zijn twee uitersten die in de topsport niet samengaan.

Topsportcultuur

Voor Taaij was het ontbreken van een sterk beleid, gericht op topsport, in 2006 een van de redenen om als vroege twintiger als speler te stoppen bij Lycurgus en zich te gaan richten op een carrière als trainer. "Ik ergerde me mateloos aan dingen die gebeurden in de organisatie. Ik was op dat moment bijna klaar met mijn opleiding aan de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding, red.) en dacht: dit kan ik beter." Vanaf 2011 raakte Taaij betrokken bij de selectie van Lycurgus. Eerst twee jaar als trainer van het tweede team en vanaf 2013 - Taaij was toen 28 jaar - als coach van het eerste.

Met de kennis die Taaij opdeed tijdens zijn opleiding aan de ALO zorgde hij, met hulp van het bestuur en andere stafleden, voor een topsportcultuur bij Lycurgus. De reguliere competitie eindigde Lycurgus als eerste. In de kampioenspoule kan de club de vierde landstitel op rij veiligstellen.

"We spelen een spel dat geen enkele andere club in Nederland speelt", legt Taaij uit. "Daarnaast zijn we de enige ploeg met een mental coach. We doen veel onderzoek in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool en als enige club in Nederland scouten we alle wedstrijden in de eredivisie."

De jarenlange hegemonie van Lycurgus heeft er wel voor gezorgd dat zich Taaij langzaam maar zeker afvraagt hoe lang hij nog wil blijven, omdat het lastig is met een Nederlandse club verdere stappen te maken. Of zijn afscheid bij Lycurgus na dit seizoen al volgt laat Taaij in het midden. Een vertrek naar een buitenlandse club zou kunnen, in het verleden informeerden clubs uit België en Duitsland al naar hem, maar daarover twijfelt Taaij. "Ik heb een heel jong gezin en een vertrek naar het buitenland is een onzeker bestaan."

Daarom opteert hij wellicht voor de overstap naar een andere sport om daar een rol te vervullen in de organisatie. Het is de stap die onder meer Robert Eenhoorn (honkbal, nu AZ), Toon Gerbrands (volleybal, tegenwoordig PSV) en Gerard Kemkers (schaatsen, vervulde een functie bij FC Groningen) maakten. "Ik heb nu een aantal jaar in de top van het Nederlandse volleybal rondgelopen en het is voor mij lastig om een stap voorwaarts te maken in deze sport. Een rol op een andere plek in de topsport sluit ik niet uit."