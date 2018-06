Sunweb gaat voor een weloverwogen experiment met Tom Dumoulin

Ja, hij gaat. Tom Dumoulin staat op 7 juli aan de start van de Ronde van Frankrijk. Dat lijkt logisch. Ga maar na: Dumoulin (27) is de beste Nederlandse klassementsrenner met winst en, sinds twee weken geleden, een tweede plek in de Ronde van Italië. Zo'n goede renner, die hoort toch in de Tour?

Onze ambitie is leren. Wat Dumoulin gaat doen, heeft hij nog nooit gedaan

Ja, zeker, maar aan de andere kant is hij ook een wielrenner die nog nooit twee rondes in een jaar heeft uitgereden. Iemand die bovendien nog nooit heeft geprobeerd een goed klassement in de Tour te rijden. De beslissing om Dumoulin zowel een loodzware Giro als een extreem hectische Tour te laten rijden komt daarom misschien toch als een verrassing, zeker voor een ploeg die prat gaat op het langetermijnproces, het stapje voor stapje verbeteren van renners. Waarom is niet gekozen voor een vrije rol in de Tour, of een klassement in de Vuelta later dit jaar?

Adriaan Helmantel, trainer-coach van team Sunweb, verklaart: binnen het team is een 'klassementsfocus in de Tour' verkozen boven 'een klassement in de Vuelta'. Niet onverwacht, overigens. De combinatie Giro-Tour, waar Sunweb uiteindelijk voor wil gaan, was voor het seizoen begon al de 'meest realistische' optie.

Opbouw Maar let op de begrippen, die laten precies zien hoe het team rond Dumoulin denkt. In die eerste term is ruimte gelaten voor falen, in de tweede niet. Er is dus wel degelijk sprake van een 'opbouw' in de carrière van Dumoulin. Helmantel: "Onze ambitie is leren. Wat hij gaat doen, heeft hij nog nooit gedaan." 'Vrij' rijden in de Tour, met focus op een ritzege, is nooit een optie geweest. "Laten we niet te arrogant zijn, een etappezege is prachtig. Maar dat hij dát kan heeft hij al bewezen, ook na een Giro." Dumoulin won in 2016 twee etappes, na een Giro waarin hij in de elfde etappe afstapte. Het grote voordeel nu? Weinig gepush vanuit het team. Helmantel: "Wat ons betreft is de Giro geslaagd. Dat was het hoofddoel. In die zin is de druk eraf en is een hoog klassement rijden niet per se nodig. Als we voor resultaat waren gegaan, dan was de Vuelta beter geweest. De kans op een goed klassement daar is beter te controleren. Alleen zien wij hier een grotere meerwaarde in op de lange termijn." 'Op termijn' wil de ploeg terugkomen met ervaren renners die weten hoe klassementrijden in de Tour is. "Nu zoeken we de hectiek op als ploeg. Elke dag actief zijn, er zijn bij ons niet veel renners die weten hoe dat is." Op die manier 'leren' in de Tour is alleen met Dumoulin te doen, aldus Helmantel. Met een andere kopman zo'n proces volbrengen is niet mogelijk. Een Wilco Kelderman is bijvoorbeeld nog 'niet zo ver'. Houdt Dumoulin het vol om ook een tweede keer drie weken elke meter van de koers in de hectiek te zitten?