Succescoach Robin van Galen trok het waterpolo uit de goot

Hij had overal ter wereld aan de slag kunnen gaan. Een belangrijke functie binnen de KNVB kunnen hebben. Robin van Galen (47) bleef liever in het zwembad. Aan de kant, met zijn waterpoloërs in het water.

Lees verder na de advertentie

Na 31 jaar is er nu toch een einde gekomen aan het trainersbestaan van de man die aan het roer stond van het wonder van Peking. In 2008 won hij met de Nederlandse waterpolovrouwen olympisch goud. Die prestatie maakte Van Galen groot.

Hij wilde het nog een keer doen. Als underdog stunten op een groot toernooi. In 2013 stapte hij in bij de mannenploeg om een op sterven na dood team van de ondergang te redden. Zes jaar later concludeert Van Galen dat zijn houdbaarheidsdatum bereikt is. Hij wordt commercieel directeur bij de KNZB, een nieuwe functie die voor hem in het leven is geroepen. De zwembond wil hem niet kwijt.

Eerder dan verwacht “Na de laatste wedstrijd hoorde ik geluiden uit de ploeg dat ze op me uitgekeken waren”, zegt Van Galen. “Als je al zo lang in een traject zit, kom je in automatismen terecht. Dan moet je jezelf afvragen of je nog wel de juiste man op de juiste plek bent.” Het antwoord daarop was nee. Eigenlijk wilde Van Galen blijven tot na de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Het voelde voor hem alsof hij dan te lang aan het roer zou staan. Hij geeft daarom anderhalf jaar eerder dan verwacht het stokje over aan zijn assistent Harry van der Meer. Onder Van Galen en zijn goede vriend Hans Nieuwenburg krabbelde het Nederlandse waterpolo op uit de goot. Omdat er nagenoeg geen geld was – zeker niet vanuit sportkoepel NOC-NSF die geen heil meer zag in het team – bedachten de twee een project met geldschieters om een doorstart te maken. De waterpololiefhebbers van Nederland werden opgetrommeld om te helpen. Van Galen kreeg een groep mensen uit het bedrijfsleven bij elkaar die zorgden voor budget. Als tegenprestatie kregen deze ‘reisgenoten’, zoals ze werden genoemd, de kans seminars te volgen. Ze waren altijd welkom bij wedstrijden van Oranje en konden in sommige gevallen letterlijk mee op reis.