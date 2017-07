Succes in de Tour heeft een prijs

De Tour is opnieuw het bewijs voor Iwan Spekenbrink, de teammanager van Sunweb, dat zijn filosofie van de geleidelijke opbouw lonend is. De Neder-Duitse ploeg won het bergklassement met Warren Barguil en de groene trui voor de beste sprinter met Michael Matthews. Beiden bezorgden de ploeg van Spekenbrink ook nog eens vier etappezeges.

Lees verder na de advertentie

Daarmee zet Sunweb de winnende lijn in de grote wielerronden voort die sinds 2012/2013 is ingezet met het sprintersduo Marcel Kittel en John Degenkolb. Sindsdien ging geen Tour, Vuelta of Giro voorbij of er werd niet minstens een paar keer geproost op een overwinning.

Maakbaarheid Spekenbrink gelooft in de maakbaarheid van renners dankzij een uitgekiend beleid, zorg en begeleiding. Zonder plan en doel reduceer je wielrennen tot een loterij, is zijn stelling. Veel talentvolle wielrenners verzuipen niet omdat het ze aan motivatie ontbreekt maar omdat ze op weg naar de top veelal aan zichzelf zijn overgeleverd. De kans op misstappen, doping om maar een valkuil te noemen, zijn reëel. Volgens Spekenbrink moet je negatieve prikkels zoveel mogelijk wegnemen of temperen. Prestaties komen dan vanzelf is zijn overtuiging. "Misschien hebben we iets te veel goeie renners. Daar moeten we zeker iets aan doen" Iwan Spekenbrink, teammanager Sunweb Barguil is een goed voorbeeld. De populaire klimmer is pas 25. Hij werd in 2011 als stagiair weggeplukt bij de opleidingsploeg Bretagne-Schuller. Bij de Nederlandse ploeg kreeg de goedlachse coureur de ruimte om zich geleidelijk te ontwikkelen. "Daar ben ik de ploeg heel dankbaar voor", zei hij afgelopen week terugkijkend op de investeringen die Spekenbrink en de ploeg in hem staken. Succes als in het geval van Barguil heeft echter een keerzijde. De Fransman, wist sportkrant L'Equipe te melden, staat in de belangstelling van andere ploegen. Sky en Astana zouden de nieuwe bergkoning van de Ronde voor een stevig bedrag willen inlijven. Barguil heeft nog een contract bij Sunweb tot eind 2018. De Fransman zou niet onwelgevallig staan tegenover een vertrek. Hij wil namelijk volgend jaar een gooi doen naar de gele trui maar weet dat hij bij Sunweb de Nederlander Tom Dumoulin in de wielen rijdt.

Goudhaantjes Barguil is zich langzaam gewaar geworden van zijn gegroeide status en potentie als kopman. En die botst steeds vaker met de filosofie van de ploeg die liever geen prima donna's aan boord heeft. Of eigenlijk maar een. Ziehier het dilemma van Spekenbrink. De talenten worden sterren. Om precies dezelfde reden vertrokken goudhaantjes Kittel en Degenkolb. Hun imponerende zeges ten spijt. Barguil en Matthews. © Photo News Spekenbrink gaf toe dat de balans momenteel doorslaat. "Misschien hebben we iets te veel goeie renners. Daar moeten we zeker iets aan doen. Je kunt nooit genoeg talent in je ploeg hebben maar het is wel een uitdaging." Hij wil zich daarover komende weken en maanden gaan buigen. "Ik geloof nog steeds in onze visie op topsport. Dat blijft ook. Wat wij alleen niet willen is de dromen en wensen van individuele coureurs beantwoorden", zei de teammanager dit weekeinde. "Ik sta achter onze opvattingen, onze cultuur, hoe wij het als team doen en de manier waarop wij onszelf telkens verbeteren en ontwikkelen. Dat vergt het nodige van iedereen. Maar soms ook past iemand niet langer meer in het profiel."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.