Subsidie op elektrisch rijden kost de staat 700 miljoen

Omdat er in 2018 iets meer dan 25.000 elektrische auto’s zijn verkocht, komt dat blijkens de antwoorden van Snel neer op zo’n 28.000 euro subsidie per auto.

Omtzigt en Mulder stelden de staatssecretaris 38 vragen over belastingsubsidie op elektrische auto’s en de kostprijs van batterijen voor zulke wagens. Uit de antwoorden blijkt dat het Nederland wel erg veel geld kost om automobilisten aan te zetten tot de aanschaf van schonere auto’s. Zo is het met de huidige regeling mogelijk om een volledig elektrische Kia e-Niro te leasen voor zo’n zeven tientjes per maand. Daar zit de verzekering bij in. “Het komt erop neer dat elke ton CO 2 die met elektrisch rijden bespaard wordt, de schatkist 1700 euro kost”, aldus Omtzigt.

Bijtelling Om het wagenpark te vergroenen kan iedereen die een hybride of geheel elektrische auto koopt sinds 2011 een beroep doen op allerlei belastingvoordelen, die door de jaren heen steeds werden bijgesteld. Zo hoefde over de half benzine-half elektrische Mitsubishi Outlander aanvankelijk geen bijtelling te worden betaald, een belastingheffing die normaal wel verplicht is voor mensen die in een auto van de zaak rijden. Door de stimuleringsmaatregel ontstond er een ware run op de SUV’s van Mitsubishi, die immers – ook toen er alsnog 7 procent bijtelling werd geheven – via die regeling minder dan 100 euro per maand kostten. Inmiddels geldt voor de Outlander, die in de praktijk maar weinig elektrische kilometers rijdt, sinds 2016 een bijtelling van 15 procent. Nu vrijwel alle autofabrikanten op het punt staan om een groot aantal nieuwe, minder kostbare, elektrische auto’s op de markt te brengen, vreest Omtzigt dat er dan nog veel meer inkomsten aan de staatskas voorbijgaan: “Doe eens een gok wat er zou kunnen gebeuren als al die auto’s beschikbaar komen. Indien er minder dure modellen op de markt komen, lopen we het risico op wederom grote hoeveelheden belastingkortingen.”

Wachtlijsten De interesse in elektrische auto’s is in ieder geval groot. Autofabrikanten moeten belangstellenden op wachtlijsten zetten omdat de productie de vraag naar hun elektrische auto’s niet kan bijbenen. Daar kampt niet alleen Tesla mee voor hun Model 3. Ook klanten van andere merken zitten in de wachtkamer. De in december geïntroduceerde Kia e-Niro (actieradius: 385 kilometer, vanafprijs: 42.510 euro) was al niet aan te slepen voordat de wagen in de showroom stond, laat een woordvoerster van Kia Motors Nederland weten: “Wij hebben sinds de zomer een reserveringslijst voor de e-Niro en daar staan nu 3000 mensen op. Wie vanaf nu interesse in die auto heeft, moet er rekening mee houden dat hij pas eind van het jaar leverbaar is.”

