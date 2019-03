Stybar de eerste, stoutste en wijste in de eerste wielerklassieker van het jaar

Het begin van het Belgische voorjaar gaat zoals altijd gepaard met grote nervositeit. Bij de start, in de wielerbaan ‘het Kuipke’ in Gent en in de met vogelpoep bedekte grote hal daarnaast, wint bij elk team hoop boven zenuwen. Elke favoriet heeft vertrouwen, iedereen voelt zich goed in vorm.

Bijna vijf uur later, tweehonderd kilometer koers verder, was die hoop was in Ninove bij sommige renners al voor een groot deel kapot geslagen. De Omloop, dat met een finale over de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg wat parcours betrof nog het meest leek op de ‘oude’ Ronde van Vlaanderen, gaf een eerste indicatie van hoe een nieuw wielervoorjaar eruit gaat zien.

Die kleuren worden al voor het seizoen bepaald. Voor De Omloop werd bewust gekozen voor drie renners van wie onduidelijk was hoe ze ervoor zouden staan. Van Aert, in potentie gezien als een van de beste Belgische voorjaarsrenners, reed pas zijn eerste race bij de nieuwe ploeg. Teunissen werd met veel egards behandeld toen hij deze winter van Team Sunweb over kwam, maar maakte ook pas één voorbereiding mee. Van Poppel kiest dit jaar bewust voor minder sprinten en meer klassiekerwerk.

Drie renners werden voor De Omloop als kanshebber aangemerkt. De ploeg werkt met kleuren. Rood voor de kopman, geel voor de ‘beschermde renners’ en groen voor de overige renners. Alleen de ‘absolute kopman’ kan in het rood komen. Dylan Groenewegen is zondag met rood ingekleurd in Kuurne-Brussel-Kuurne. Niet gek voor de winnaar van vorig jaar en de beste sprinter van de ploeg. In De Omloop reed de ploeg met drie ‘gele’ renners: Wout Van Aert, Mike Teunissen en Danny van Poppel.

Realisme

Geen van hen was rood. Ploegleider Nico Verhoeven was vooraf namelijk realistisch. Hij had geen idee hoe zijn renners het in ‘het veld’ zouden doen. Tot vijftig kilometer voor de finish liep de koers volgens plan, toen het team als één en twee in koers de belangrijke Molenberg op reed. Daarna liepen de benen snel leeg, aldus Danny van Poppel. Bij hem, en Van Aert. Teunissen kwam ten val en hinkte na afloop de ploegbus in.

Na afloop overheerste vooral realisme. 150 kilometer goed, daarna was het op. Het kan beter, het moet beter, aldus Van Poppel. Niet alles is in één keer kansrijk.

In finishplaats Ninove won uiteindelijk de renner die bijna perfect past bij de slogan waar de Belgische stad prat op gaat. Ninove is de ‘oudste, stoutste en wijste’ der steden, stelde de Belgische filosoof Antoon Sanders in 1664. Die tekst staat op huidige borden langs de toegangswegen.

De Tsjech Zdenek Stybar was net niet de oudste van de kopgroep van vijf die was overgebleven na de Muur van Geraardsbergen (het scheelt zeven maanden met Van Avermaet). Hij was wel de stoutste en de wijste. Hij durfde te demarreren én koos het juiste moment, op iets meer dan twee kilometer van de finish. Op tien seconden werden Van Avermaet tweede en Wellens derde. Beste Nederlander was Dylan van Baarle: veertiende, en dat met een pink uit de kom.